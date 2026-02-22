Inter Miami va por una leyenda del Real Madrid para que juegue junto a Messi

Los goles de David Martínez, Denis Bouanga y Nathan Ordaz sentenciaron el triunfo de LAFC, que además venía con el ánimo en alto tras golear el martes al Real España en Honduras, dejando prácticamente asegurado su pase a los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf. En ese compromiso también destacó Heung-min Son, quien se hizo presente en el marcador.