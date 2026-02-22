Inter Miami va por una leyenda del Real Madrid para que juegue junto a Messi

nter Miami no se conforma con lo logrado y ya trabaja en un nuevo golpe de mercado. La directiva sostuvo una reunión con una leyenda del Real Madrid con la intención de sumarlo al proyecto liderado por Lionel Messi y reforzar el plantel de cara a la nueva temporada.
El Inter Miami de Lionel Messi inició la defensa del título con una dura derrota en la cancha de Los Angeles FC (3-0), resultado que encendió las primeras alarmas sobre el funcionamiento del equipo, especialmente ante la ausencia de varias de sus principales figuras.
Los goles de David Martínez, Denis Bouanga y Nathan Ordaz sentenciaron el triunfo de LAFC, que además venía con el ánimo en alto tras golear el martes al Real España en Honduras, dejando prácticamente asegurado su pase a los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf. En ese compromiso también destacó Heung-min Son, quien se hizo presente en el marcador.
A raíz de la pobre imagen exhibida por el conjunto de Miami en el arranque de la MLS 2026, la directiva encabezada por Jorge Mas y David Beckham es consciente de que necesita incorporar refuerzos de mayor jerarquía, por lo que ya ha puesto la mira en un nombre en particular.
Sin la presencia de Jordi Alba y Sergio Busquets que decidieron retirarse en 2025 tras salir campeones, el equipo rosa dejó al descubierto que necesita reforzar, sobre todo, el centro del campo y van por una leyenda del Real Madrid.
De acuerdo a la información del diario AS, Casemiro tiene decidido no volver a su país cuando termine su vínculo con Manchester United y solo escuchará ofertas de la MLS, Arabia Saudita y, principalmente, de Europa.
El brasileño confirmó en enero que no revorá su contrato y será libre a partir del 1 de julio: "Siempre seré aficionado del Manchester United. Desde el primer día que pisé este hermoso estadio, sentí la pasión de Old Trafford y el amor que ahora comparto con nuestros seguidores por este club especial".
"No es momento de decir adiós. Hay muchos más recuerdos que crear durante los próximos cuatro meses. Todavía tenemos mucho por lo que luchar juntos. Mi enfoque, como siempre, será darlo todo para ayudar a nuestro club a tener éxito", aseguraba el mediocampista.
Tal como sucedió en Porto y Real Madrid, Casemiro dejará una huella imborrable, con el cariño de los hinchas, aunque su ciclo en el United quedará un tanto dañado por los resultados deportivos y las crisis institucionales que vivió la entidad.
La prioridad para el futbolista es mantenerse unos años más en Europa cuando abandone Old Trafford y acabe el Mundial. Pero sabe que tanto la MLS como Arabia pueden darle un contrato potente como el que cobra en Manchester.
En ese contexto, Inter Miami quiere su fichaje. El club de Leo Messi y controlado por Beckham, pretende tener a Casemiro luego de su participación en la Copa del Mundo, momento en el que será agente libre.
De hecho, el citado medio desvela que el brasileño estuvo de vacaciones en Miami y, rompiendo con el plan familiar del viaje, tuvo una reunión con la cúpula dirigencial del Inter para "evaluar las instalaciones y el proyecto deportivo de cara a la próxima temporada".
La particularidad de esta posible operación es que Casemiro es leyenda del Real Madrid y durante muchos años compartió una tensa rivalidad con el astro argentino durante los Clásicos de la liga española.
Las vueltas del fútbol ahora podría unirlos jugando para el mismo equipo, tal como sucedió con el propio Messi y Sergio Ramos cuando fueron compañeros un par de temporadas en el PSG.
Casemiro se consolidó como el eje defensivo del legendario tridente del mediocampo junto a Toni Kroos y Luka Modric en el Real Madrid. Estuvo nueve años en el club y conquistó cinco Champions League, tres Ligas, tres Mundiales de Clubes, entre otros títulos.
El Porto y Sao Paulo también sueñan con una posible vuelta del jugador, pero el Inter Miami ya habría dado el primer paso para incorporarlo después de la cita mundialista.