Hallan muerto a jugador en Estados Unidos y revelan primer informe: “devastado"

Conmoción. Encuentran a joven jugador muerto en su casa y esto informan las autoridades en Estados Unidos.
Las malas noticias no paran y este domingo se ha confirmado el fallecimiento de un joven jugador y su equipo toma decisión.
Se trata de Rondale Moore, receptor abierto de los Minnesota Vikings, quien fue hallado muerto este sábado a los 25 años en su casa de New Halbany, en Indiana.
La policía halló a Moore sin vida en un garaje de su casa con una herida de bala que parece autoinfligida, según informan los medios estadounidenses citando fuentes policiales.
Moore, formado en Purdue en su carrera universitaria, fue elegido por los Arizona Cardinals en 2021 y recaló a continuación en los Minnesota Vikings.
Receptor abierto de gran talento, Moore se perdió las últimas dos temporadas de la NFL tras sufrir dos graves lesiones de rodilla.
Luego de confirmarse la lamentable noticia, la NFL expresó sus condolencias a través de un comunicado: “La NFL está profundamente entristecida por el trágico fallecimiento de Rondale Moore. Nuestros pensamientos están con la familia, los amigos y los compañeros de equipo de Rondale en estos momentos tan difíciles”
Asimismo, los Minnesota Vikings, su actual equipo manifestó su dolor y apoyo a los familiares del joven jugador: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Rondale Moore".
"Mientras trabajamos para comprender los hechos, hemos hablado con la familia de Rondale para ofrecer nuestras condolencias y el total apoyo de los Minnesota Vikings".
“También hemos estado en comunicación con nuestros jugadores, entrenadores y personal, y pondremos a disposición recursos de consejería y apoyo emocional para quien lo necesite. Nuestros pensamientos están con la familia y los amigos de Rondale en este momento tan difícil”, cerraron.
La publicación ha generado conmoción entre los aficionados del equipo de la NFL y tanto equipos como compañeros han dejado mensajes de apoyo.
Por su parte, Kevin O’Connell, entrenador en jefe de los Vikings, lamentó: “Estoy devastado por la noticia del fallecimiento de Rondale. Aunque Rondale había sido miembro de los Vikings por poco tiempo, fue alguien a quien llegamos a conocer y apreciar profundamente".
"Era un joven humilde, de voz suave y respetuoso, orgulloso de sus raíces en Indiana. Como jugador, fue disciplinado, dedicado y resiliente ante la adversidad, a pesar de haber enfrentado múltiples lesiones que lo apartaron durante su carrera".
Y complementó: "Todos estamos consternados por el hecho de que no podrá continuar persiguiendo su sueño en la NFL y no tendremos la oportunidad de verlo prosperar. Mis oraciones están con la familia, amigos, compañeros de equipo y entrenadores de Rondale mientras todos afrontamos esta trágica noticia”.
Moore permaneció fuera de las canchas debido a lesiones de rodilla; se unió a los Minnesota Vikings el pasado marzo, sin embargo pasó toda la temporada 2025 en la lista de la reserva de lesionados. Disputó 39 partidos en la NFL, todos con el los Cardinals de Arizona.