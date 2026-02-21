Zidane descarta al Real Madrid: regresa como DT y revelan acuerdo con nuevo equipo

Fabrizio Romano ha revelado detalles sobre el futuro de Zinedine Zidane: ¡Ya hay acuerdo verbal para su nuevo equipo!
Una de las novelas que ha rondado en los últimos mercados de fichajes es la del estratega francés.
Desde su salida del banquillo en el Real Madrid se le ha colocado en diferentes destinos, pero el entrenador se ha mantenido al margen de los terrenos de juego, en cuanto a la dirección técnica.
Fue en junio de 2021 cuando dejó al Real Madrid y desde entonces ha sonado en equipos de la Premier, Ligue 1 e incluso un posible retorno a los banquillos de la casa blanca.
La salida de Xabi Alonso del equipo blanco dejó abierta una nueva posibilidad, misma que poco a poco ha perdido fuerza.
Y ahora más, ya que el reconocido Fabrizio Romano, experto en fichajes del fútbol internacional, ha revelado detalles de lo que será su nuevo equipo.
Y todo parece indicar que Zidane cumplirá su sueño. No es para nadie un secreto que el triple campeón de la Champions anhela dirigir la Selección de Francia.
Ahora, el tema parece estar alineado y el estratega francés ya tendría un acuerdo verbal con los galos, para poder ser su nuevo entrenador. ¿Cuándo sería? Esto informan.
Romano expuso en su canal de YouTube que "La situación es clara. Según tengo entendido, hay un acuerdo verbal entre Zidane y la Federación Francesa de Fútbol"
"Será el nuevo seleccionador nacional después del Mundial", ha confesado el periodista en el canal de Youtube.
Asimismo, detalló que, de momento, quieren que la atención esté centralizada en el actual estratega, Didir Deschamps: "Por ahora, la atención se centra en el Mundial con Deschamps".
De concretarse su llegada, Zidane cumpliría su sueño de dirigir a la Selección de Francia, misma que no ha hecho a un lado pese a las oportunidades que ha tenido para regresar a los banquillos.
Según Fabrizio Romano, ya hay un acuerdo de palabra para que Zinedine asuma el cargo después de la Copa del Mundo, último proyecto en la gestión de Didier Deschamps.
Zidane hizo de oídos sordos a otras ofertas, ya que tenía un objetivo: ser seleccionador francés y todo parece que la meta está a punto de cumplirse.
Al entrenador francés se le impondrá conquistar un Mundial y otro de los objetivos será ganar la Eurocopa. Recordemos que Deschamps viene de ser campeón del mundo en Rusia 2018, subcampeón en Qatar 2022 y subcampeón de Europa en la Eurocopa 2016.