Bota de Oro: Mbappé y Haaland sufren duro golpe, el líder de goleo se escapa

Mbappé y Haaland se fueron en sin anotar este sábado 21 de febrero con el Real Madrid y el Manchester City, mientras que la Bota de Oro 2026 ya tiene un líder que está destacando con creces.
Top 15: Klaemint Olsen, delantero centro de 35 años originario de las Islas Feroe, milita en el NSÍ Runavík, donde ha marcado 26 goles, sumando un total de 26 puntos en la carrera por la Bota de Oro 2026.
Número 14: Ibrahim Diabaté, delantero centro de 26 años nacido en Costa de Marfil, juega para el GAIS y acumula 18 goles, alcanzando 27 puntos en la clasificación.
Número 13: Daniel Karlsbakk, delantero centro de 22 años nacido en Noruega, defiende los colores del Sarpsborg 08 con 18 goles y 27 puntos en la tabla de máximos goleadores.
Número 12: August Priske, delantero centro danés de 21 años, lidera la ofensiva del Djurgårdens IF con 18 goles, sumando 27 puntos en la contienda por la Bota de Oro.
Número 11: Ayase Ueda, delantero centro japonés de 27 años que milita en el Feyenoord, ha logrado 18 goles, alcanzando un total de 27 puntos.
Número 10: Lautaro Martínez, delantero centro argentino de 28 años y goleador del Inter de Milán, ha marcado 14 tantos y suma 28 puntos en la clasificación.
Número 9: Mason Greenwood, extremo derecho de 24 años nacido en Inglaterra y de raíces jamaicanas, juega en el Olympique de Marsella y acumula 14 goles y 28 puntos.
Número 8: Darko Lemajić, delantero centro serbio de 32 años que milita en el FC RFS, ha anotado 28 goles, sumando 28 puntos.
Número 7: Vangelis Pavlidis, delantero centro griego de 27 años que juega en el Benfica, ha celebrado 20 goles, sumando un total de 30 puntos.
Número 6: Luis Suárez, delantero centro colombiano de 28 años que brilla en el Sporting de Lisboa, ha marcado 20 goles y acumula 30 puntos.
Número 5: Vedat Muriqi, delantero centro kosovar de 31 años y referente goleador del Mallorca, ha conseguido 16 tantos, alcanzando 32 puntos en la tabla.
Número 4: Igor Thiago, delantero centro brasileño de 24 años que destaca en el Brentford FC, suma 17 goles y 34 puntos en la carrera por la Bota de Oro.
Número 3: Erling Haaland, delantero del Manchester City, se fue en blanco este sábado y mantiene sus 22 goles, alcanzando un total de 44 puntos.
Número 2: Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, también se fue en blanco hoy, con 23 goles y un total de 46 puntos en la clasificación.
Número 1: Harry Kane se despachó un doblete hoy con el Bayern Múnich llegando a los 28 goles y se escapa con 56 puntos en la lucha por la Bota de Oro 2026.