Premios Bafta 2026: Los mejores y peores looks de la alfombra roja

Renate Reinsv: "Es muy sexy", dice sobre su último look: un vestido negro sencillo pero impactante que transporta a Reinsve a los años 90, sin perder la modernidad para los premios BAFTA de este año. Atribuye al equipo de Louis Vuitton y a la estilista Karla Welch su aprendizaje sobre el impacto de la moda.