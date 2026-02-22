  1. Inicio
Premios Bafta 2026: Los mejores y peores looks de la alfombra roja

El evento se desarrolla este domingo en Londres y las estrellas del cine brillaron con mucho glamour, mientras que unos pocos no atinaron con su elección.

  • Actualizado: 22 de febrero de 2026 a las 12:55 -
  • La Prensa
La 79ª edición de los Premios BAFTA, más conocidos como los Premios de Cine de la Academia Británica, se celebran este domingo 22 de febrero para premiar a las mejores películas nacionales e internacionales de 2025 en el Royal Festival Hall, en el Southbank Centre de Londres.
Para esta ocasión tan especial, Emma Stone apostó por un look minimalista: un vestido negro con cuello halter –el más favorecedor de todos los tiempos (prueba de ello son los vestidos de novia de JLo, Sofia Richie, Hailey Bieber e incluso Meghan Markle)– y un favorecedor escote lágrima, una apuesta segura para las invitadas de boda de verano 2026.
Chase Infiniti posa en la alfombra roja previa a la gala de Premios de BAFTA.
Rose Byrne con un fino vestido de Miu Miu.
Jessie Buckley viste de azul eléctrico en un diseño de Chanel
Renate Reinsv: "Es muy sexy", dice sobre su último look: un vestido negro sencillo pero impactante que transporta a Reinsve a los años 90, sin perder la modernidad para los premios BAFTA de este año. Atribuye al equipo de Louis Vuitton y a la estilista Karla Welch su aprendizaje sobre el impacto de la moda.
Archie Madekwe destaca por su estilo de moda único con un cuello de volantes
La bella Kate Hudson vistió de rojo con un diseño de Prada y joyas de Chaumet.
Leonardo DiCaprio muy elegante con un traje de Dior.
El actor Robert Aramayo luciendo un esmoquin de Dolce & Gabbana en la alfombra roja.
Miles Caton

Posy Sterling con un atrevido vestido rojo fue una de las mejores vestidas.

Jesse Plemons y Kirsten Dunst
Ethan Hawke

Michael B.Jordan lució de plateado oscuro, muy guapo.

Timothée Chalamet optó por un look totalmente negro de Givenchy.
