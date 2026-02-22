Así abatieron a El Mencho: balas, bloqueos y caos en Jalisco

  1. Inicio
Operativo militar puso fin al imperio del temible Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, el capo más buscado de la última década. Esto es lo que se sabe.

El Gobierno de México confirmó la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo encabezado por el Ejército mexicano.
"El Mencho" era considerado uno de los criminales más peligrosos de México y de América Latina. Bajo su mando, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se caracterizó por atentados de alto impacto, incluidos ataques directos contra fuerzas federales y autoridades estatales. Fotografía del ataque militar que provocó la caída de Nemesio Oseguera.
Desde tempranas horas se reportaron fuertes despliegues de seguridad en el municipio de Talpa de Allende, Jalisco, considerado uno de los bastiones del grupo criminal.
Tras el operativo, se registraron bloqueos carreteros en al menos seis entidades: Jalisco, Michoacán, Colima, Tamaulipas, Guanajuato y Aguascalientes, lo que generó alarma entre la población.
De acuerdo con reportes preliminares, vehículos fueron atravesados e incendiados en distintas vías estratégicas, presuntamente como reacción de células delictivas ante la acción federal.
Horas después, autoridades confirmaron que Oseguera Cervantes fue abatido durante un enfrentamiento con fuerzas militares en territorio jalisciense.
Nemesio Oseguera Cervantes nació el 17 de julio de 1966 en Naranjo de Chila, municipio de Aguililla, Michoacán. Tenía 59 años.
“El Mencho” combinó poder económico, estructura armada y expansión territorial, convirtiendo al CJNG en una de las organizaciones criminales más fuertes y violentas de la última década. Su muerte causó reacciones a nivel internacional.
