Así abatieron a El Mencho: balas, bloqueos y caos en Jalisco

"El Mencho" era considerado uno de los criminales más peligrosos de México y de América Latina. Bajo su mando, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se caracterizó por atentados de alto impacto, incluidos ataques directos contra fuerzas federales y autoridades estatales. Fotografía del ataque militar que provocó la caída de Nemesio Oseguera.