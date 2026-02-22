El Mencho y su nexo con la MS de Honduras; así operaba

El nombre de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho" tiene más relación con Honduras de lo que muchos se imaginan.
Trabajos de inteligencia de Honduras indican que el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) cambió su forma de operar en países de Centroamérica, como Honduras.
Las investigaciones de los órganos de seguridad han determinado que la estructura criminal de Jalisco domina el tráfico de drogas en Honduras con destino a Estados Unidos, relegando al también cartel mexicano de Sinaloa.
Según los análisis de los entes de investigación, el cartel que lideraba Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, adoptó la estrategia de no llamar la atención. Esta táctica se reflejaba en la baja incidencia de muertes por crimen organizado y la ausencia de crímenes emblemáticos o de alto impacto.
De esa forma, el cartel del Mencho evitaba involucrarse directamente en actividades delictivas y, por eso, forma alianzas con grupos que consideran fuertes criminalmente, como la Mara Salvatrucha.
Estos insumos incluyen productos químicos, agropecuarios, combustible, cemento y otras materias primas esenciales para el cultivo de coca. En lugares estratégicos para la producción de coca, como el departamento de Colón, poseen gasolineras, agropecuarias, ferreterías y otros negocios que distribuyen estas materias primas.
Yulan Andony Archaga, alias El Porky, y David Campbell, principales cabecillas de la Mara Salvatrucha, son considerados grandes criminales por las autoridades estadounidenses. Por la captura de El Porky se ofrece una recompensa de $5 millones, mientras que Campbell ya cumple una condena en Estados Unidos.
Las indagaciones indican que los carteles mexicanos, especialmente Jalisco Nueva Generación, han pasado a ser los mayores productores de cocaína, incluso en Colombia desplazando a las organizaciones criminales de ese país que antes lideraban esa actividad criminal.
Recientemente, el 4 de febrero, el Ministerio Público decomisó armas, drogas a la MS. Las armas se supone ingresaron recientemente al país y habrían sido enviados por el cartel de "El Mencho"
"El Mencho", que fue dado de baja por el ejercito de México, era el principal aliado con el MS, según los entes de investigación de Honduras.
Los allanamientos dejaron como resultado el decomiso de 25 millones de lempiras en drogas y un arsenal de alto poder.
La operación inició a las 5:30 de la mañana y fue coordinada por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN).
La operación incluyó la ejecución de 17 allanamientos simultáneos en distintos puntos de San Pedro Sula, entre ellos los barrios Sunseri, Cabañas y Morazán, así como la colonia Tepeaca y el sector Ocotillo.
El corredor más fuerte del narcotráfico, que es controlado en su mayoría por el cartel Jalisco Nueva Generación, con la colaboración de su aliado, la Mara Salvatrucha, es por la vía marítima en el Atlántico.
La droga entra por Gracias a Dios y sigue su paso por Colón, Atlántida, Cortés hasta llegar a la frontera de Corinto en Omoa, Cortés, y pasa a Guatemala.
Los cargamentos de cocaína que se trasladan por esa ruta tienen como destino el Golfo de México, y de ahí son enviados a Estados Unidos, su destino final.
El puerto más seguro para los narcotraficantes para trasladar la droga a Estados Unidos en contenedores por el Atlántico es Izabal, en Guatemala, ya que no está certificado. El principal centro de acopio de los cargamentos de cocaína que llegan al país es el departamento de Colón, desde donde la mayor parte es enviada por vía marítima y también por tierra hasta llegar a la frontera con Guatemala.