El Mencho y su nexo con la MS de Honduras; así operaba

El puerto más seguro para los narcotraficantes para trasladar la droga a Estados Unidos en contenedores por el Atlántico es Izabal, en Guatemala, ya que no está certificado. El principal centro de acopio de los cargamentos de cocaína que llegan al país es el departamento de Colón, desde donde la mayor parte es enviada por vía marítima y también por tierra hasta llegar a la frontera con Guatemala.