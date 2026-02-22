Ex novia de Cristiano Ronaldo revela que le ofrecieron mucho dinero por decir algo de él

Cristiano Ronaldo ha sido noticia en la prensa rosa en los últimos días luego de que la primera novia que tuvo en Inglaterra revelara detalles íntimos de la relación que tuvieron y confesó que le ofrecieron mucho dinero caundo rompieron a cambio de algo.
El nombre de Cristiano Ronaldo vuelve a ocupar titulares en todo el mundo, no solo por su vigencia deportiva sino también por aspectos de su vida personal.
A sus 41 años, el delantero portugués alcanzó recientemente los 964 goles oficiales en su carrera, un registro que lo acerca cada vez más al histórico "club de los 1.000 goles".
Sin embargo, en paralelo, una confesión de su ex novia Gemma Atkinson reavivó el interés mediático en torno a la figura de Cristiano Ronaldo.
Gemma Atkinson ha revelado detalles de su primera cita con Cristiano Ronaldo y lo que le ofrecieron en Inglaterra cuando rompió con el astro luso.
Gemma Atkinson, la que según muchos fue la primera pareja de Cristiano Ronaldo en Mánchester
Gemma Atkinson, actriz y presentadora de radio británica, sorprendió al revelar que, tras su ruptura con Cristiano Ronaldo, recibió ofertas económicas para hablar mal del futbolista, algo que decidió rechazar.
Gemma Atkinson habló recientemente sobre algo que realmente conmocionó al mundo del deporte y el entretenimiento. Lo compartió después de su breve relación con Cristiano Ronaldo en 2007. Ella enfrentó una fuerte presión para volverse contra él..
Periodistas y tabloides le ofrecieron enormes cantidades de dinero, con la esperanza de que desprestigiara a Cristiano Ronaldo en la prensa tras su ruptura. El punto esencial de la negativa de Atkinson fue que su relación era "extraordinariamente normal".
"Cuando rompimos, me ofrecieron mucho dinero para que hablara mal de él, y no lo quise porque no tenía nada negativo que decir sobre él, así que no veo ninguna razón para decir cosas malas de él", confesó la actriz británica en una entrevista para una radio británica.
La expareja salió brevemente en 2007, cuando Cristiano jugaba en el Manchester United y Gemma acababa de dejar la serie Hollyoaks, pero su primer encuentro romántico no fue nada glamuroso.
Años atrás, la modelo y actriz inglesa contó también cómo fue su experiencia cuando tuvo su primera cita con el portugués en 2007, cuando aún era futbolista del Manchester United y, según ella, no fue lo que imaginaba, a pesar de que pasaron un buen rato juntos.
"Fuimos a mi casa, tomamos té y vimos Only Fools and Horses (comedia británica). De verdad", reveló la estrella a la emisora de radio de Manchester Key 103. "No sé si le gusta ahora, pero lo vimos en la tele", agregó.
"Only Fools and Horses y tazas de té... parecía disfrutarlo, pero me remonto a unos seis o siete años atrás", prosiguió Gemma Atkinson.
Gemma Atkinson se mantuvo firme. Por muy tentador que pareciera el dinero, dijo que no a hablar mal de Cristiano Ronaldo.
Tras salir con Cristiano, Gemma se comprometió con el exdelantero de fútbol Marcus Bent. También tuvo una relación con el jugador de rugby y entrenador personal Olly Foster, entre otros.
Gemma Atkinson, de 41 años, se describe a sí misma como una "fanática de la salud y el fitness". El deporte es una de las grandes pasiones para la ahora empresaria.
Gemma Atkinson hizo sus pinitos como modelo de lencería, convirtiéndose en modelo para portadas de revistas como 'FHM'o 'Maxim'. No obstante, la actriz fue evolucionando hacía una imagen mucho más integral como creadora de contenido.
Hoy en día, Gemma está en relación sentimental con el bailarín profesional Gorka Márquez y con quien impulsa la educación de sus hijas. En su día a día procura no perder su rutina deportiva, salvo causa mayor.
Ahora Gemma es influencer de estilo de vida, bienestar, deporte y belleza, tienen un podcast, 'Lost In Translation', con Gorka y presenta un programa en Hits Radio Network. No contenta con eso, en 2025, creó su marca de cosméticos y cuidados de la piel y el cabello, 'Gem&Tonic', productos basados en minerales y gemas para un estilo de mujer activo, como ella misma. También hace las veces de modelo para su propia marca.
Gemma Atkinson se presenta a sus seguidores de Instagram como DJ y presidenta de un santuario de animales en Lancashire, donde colabora activamente.