Nueva parroquia y ordenación sacerdotal marcan el año de la misión en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

Un fin de semana de agradecimiento y alegría vivió la arquidiócesis de San Pedro Sula al erigir la parroquia Nuestra Señora de los Remedios y ordenar un sacerdote y tres diáconos.

Fueron eventos separados en los que la feligresía participó activamente, recordando que es el año de la misión.

El sábado, monseñor Miguel Lenihan, arzobispo de San Pedro Sula, presidió la eucaristía y el rito de ordenación del nuevo sacerdote, Marcos Irrael Velásquez, y tres nuevos diáconos: Lorber Martín Aquino, Eduardo Antonio Carranza Aguilera y Eduardo Fernández Quinteros.

La misa de ordenación tuvo lugar en la Catedral Metropolitana San Pedro Apóstol y fue concelebrada por el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, monseñor emérito Ángel Garachana y los presbíteros Glenis Mejía, Delio Aceituno, Josué Dany Rodríguez y Héctor Banegas.

Fue una eucaristía solemne, la catedral lució abarrotada y los ordenados fueron acompañados por sus familiares, religiosas, familiares, amistades y la feligresía que les ha acompañado en su proceso de formación.

La petición fue unánime: orar por las vocaciones y por la vida sacerdotal y diaconal de los cuatro ordenados.