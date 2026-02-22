Súper productivos: Diputados llevan ya 120 proyectos e iniciativas de ley en un mes

A casi un mes de haber asumido funciones el 25 de enero, la nueva legislatura del Congreso Nacional asegura haber impuesto un ritmo acelerado de trabajo, con una agenda que, según sus autoridades, supera la dinámica del período anterior.
En este tiempo, el pleno ha recibido más de 120 iniciativas y ha aprobado varios decretos relacionados con emergencias, amnistías y medidas de carácter social.
Carlos Ledezma, secretario del Legislativo, detalló que desde el primer día se marcó una diferencia en comparación con el año previo, y destacó la cantidad de proyectos ingresados y la asistencia total de los diputados.
“En este Congreso, solo el primer día después de instalada la primera legislatura, 17 proyectos de ley ingresaron a la secretaría del Congreso Nacional más cuatro manifestaciones. Lo que hicimos en una tarde fue lo que en este caso se presentó el último año del Congreso Nacional anterior”, afirmó Ledezma.
De acuerdo con el funcionario, la dinámica legislativa ha estado acompañada de disciplina en el pleno. Aseguró que en todas las sesiones desarrolladas hasta ahora se ha registrado asistencia completa de los 128 congresistas.
“Con el tema de las asistencias hemos tenido 100 de 100 en todas las sesiones que llevamos del Congreso Nacional, asistencia completa, y aquí yo quiero felicitar a los 128 diputados y diputadas porque hemos entendido la responsabilidad que el pueblo hondureño ha delegado en nosotros”, expresó el secretario.
El representante legislativo señaló que, si bien cada diputado llega respaldado por un partido político, en el hemiciclo prevalece el interés nacional.
“Hemos tenido muchas leyes por unanimidad, pero de igual manera hemos tenido otras leyes que no han tenido unanimidad y es parte de la democracia. Al final, el Congreso se define con votos y todas las leyes que se han aprobado han sido con los votos que manda la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Congreso Nacional”, sostuvo.