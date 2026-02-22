El día en que El Mencho secuestró a dos hijos del Chapo Guzmán

Ciudad de México, México

El 15 de agosto de 2016, dos hijos del capo Joaquín 'el Chapo' Guzmán fueron secuestrados en el restaurante La Leche, en Puerto Vallarta (Jalisco), según reportó la agencia Efe en esa fecha, tras un video entregado a Milenio Televisión por fuentes de inteligencia. Las imágenes, captadas por las cámaras de seguridad del restaurante, mostraron la llegada en grupos de tres o cuatro personas al lugar hasta sumar 15 comensales, entre ellos diez mujeres y cinco hombres, incluidos los dos hijos del líder del cártel de Sinaloa, sentenciado a cadena perpetua en una prisión de Estados Unidos.

La madrugada de ese 15 de agosto, un comando armado del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según las autoridades, irrumpió en el lujoso restaurante, se llevó a los hombres y dejó libres a las mujeres. En ese momento, el cartel de Sinaloa luchaba por el reino de la heroína de Estados Unidos contra el cartel Jalisco Nueva Generación, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, abatido el domingo 22 de febrero de 2026 por fuerzas élites de México con apoyo de Estados Unidos. ​​​​​​

El secuestro de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán

Las imágenes del video captado el día del secuestro mostraban el momento en que Jesús Alfredo Guzmán Salazar, uno de los hijos de El Chapo Guzmán, es pateado por uno de los sujetos armados poco antes de ser señalado por el presunto jefe del comando y sacado del lugar junto con los cuatro hombres. Aunque inicialmente se dudó del secuestro de Iván Archivaldo Guzmán Salazar​​​​​, investigaciones posteriores y reportes de inteligencia confirmaron que él también se encontraba en el grupo de los seis hombres levantados esa noche. La fiscalía de Jalisco informó entonces que el grupo estaba festejando un cumpleaños —en una fecha que coincidía con el aniversario de Iván Archivaldo Guzmán— y que en un primer momento había 16 comensales, pero un individuo logró escapar. El 21 de agosto de ese año, un familiar de uno de los sujetos retenidos informó a Efe de la liberación del grupo.