Saque el abrigo: Lluvias y bajas temperaturas por frente frío el lunes 23 de febrero

San Pedro Sula, Honduras.

El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), informó que el lunes 23 de febrero ingresará un frente frío al territorio nacional, que dejará lluvias y temperaturas bajas en varias regiones del páis. Jeffrey Flores, pronosticador de turno de Cenaos, dijo que "el ingreso de un frente frío sobre el territorio nacional está generando temperaturas frescas, cielos nublados, lluvias y chubascos de moderados a fuertes para las regiones del norte y del occidente".

"Para las regiones central y oriental tendremos lluvias más dispersas y chubascos más helados. Para la región sur tendremos vientos racheados", detalló Flores. En cuanto al estado del mar, Cenaos reporta oleaje de uno a tres pies en el golfo de Fonseca. Mientras tanto, en el litoral Caribe se prevén condiciones más alteradas. "En los oleajes de 1 a 3 pies para el golfo de Fonseca y de 2 a 4 pies hasta máximos de 5 pies para el caribe", precisó Flores sobre las alturas del mar para este lunes. Sobre las temperaturas, en la región sur central se registrarán máximas de 26 C° y mínimas de 14 C°. En la región central se esperan máximas de 26 C° y mínimas de 16 C°.