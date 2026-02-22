Tabla de posiciones Liga Nacional: Motagua escala y Olimpia sufre duro golpe

La séptima jornada del Torneo Clausura 2026 consolidó más al Real España en el liderato de la tabla de posiciones de la Liga Nacional de Honduras, Motagua se acercó y Olimpia se quedó rezagado.

Precisamente el líder Real España abrió la jornada con un triunfo que terminó siendo sufrido (4-3) contra unos aguerridos Lobos de la UPNFM en el estadio Morazán. La Máquina se afianzó en la cima con 17 puntos y los universitarios quedaron penúltimos de la clasificación con apenas cuatro unidades.

La actividad prosiguió con el empate 1-1 que protagonizaron Olancho FC y Marathón en el Juan Ramón Brevé Vargas. Los Potros se mantienen terceros con 9 puntos y el Monstruo Verde cuarto con 8.

El sábado por la noche el CD Choloma sumó su primer triunfo del campeonato venciendo por 2-1 al Victoria. Los maquileros escalaron hasta el octavo puesto con 6 puntos, a uno de su rival de turno, la Jaiba que es séptimo.

Otro que estrenó su casillero de triunfos fue el Platense con un contundente 4-0 sobre el Juticalpa FC. El Tiburón se dio un festín en el estadio Excélsior y llegó a 7 puntos en el sexto puesto. Los pamperos se estancan en el noveno escalón con 6.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

Para cerrar la jornada se jugó en plato fuerte, el Clásico capitalino que acabó ganando el Motagua por 0-1 al Olimpia con un solitario gol del uruguayo Rodrigo de Olivera en el estadio Nacional Chelato Uclés.

Los azules de Javier López llegaron a 12 puntos en el segundo lugar, a 5 del Real España, y los merengues de Eduardo Espinel son quintos con 8 unidades.