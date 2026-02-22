  1. Inicio
  2. · Sucesos

Hallan sin vida a jovencita que había sido reportada como desaparecida en El Progreso

Valeria Alvarado era estudiante de la carrera de Medicina y era hija del reconocido ciudadano Carlos Alvarado, persona cercana al alcalde municipal Alexander López

Hallan sin vida a jovencita que había sido reportada como desaparecida en El Progreso

Fotografía en vida de Valeria Alvarado.
El Progreso, Yoro.

La joven Valeria Alvarado, de 20 años, fue encontrada sin vida, luego de haber sido reportada como secuestrada días atrás en la ciudad de El Progreso, Yoro.

Valeria era estudiante de la carrera de Medicina y era hija del reconocido ciudadano Carlos Alvarado, persona cercana al alcalde municipal Alexander López.

Joven muere tras fatal accidente en Concordia, Olancho

De acuerdo con la información preliminar, el hallazgo se produjo la noche de este domingo. Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles oficiales sobre las circunstancias en que fue localizada ni sobre posibles responsables.

El caso había generado consternación en la comunidad progreseña desde que se denunció su desaparición.

Se espera que en las próximas horas las autoridades amplíen la información sobre este hecho que vuelve a enlutar a una familia y conmociona a la población de El Progreso.

Noticia en desarrollo...

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias