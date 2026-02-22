Hallan sin vida a jovencita que había sido reportada como desaparecida en El Progreso

El Progreso, Yoro.

Valeria era estudiante de la carrera de Medicina y era hija del reconocido ciudadano Carlos Alvarado, persona cercana al alcalde municipal Alexander López .

La joven Valeria Alvarado , de 20 años, fue encontrada sin vida, luego de haber sido reportada como secuestrada días atrás en la ciudad de El Progreso, Yoro.

De acuerdo con la información preliminar, el hallazgo se produjo la noche de este domingo. Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles oficiales sobre las circunstancias en que fue localizada ni sobre posibles responsables.

El caso había generado consternación en la comunidad progreseña desde que se denunció su desaparición.

Se espera que en las próximas horas las autoridades amplíen la información sobre este hecho que vuelve a enlutar a una familia y conmociona a la población de El Progreso.

Noticia en desarrollo...