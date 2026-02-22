Joven muere tras fatal accidente en Concordia, Olancho

Un joven murió la mañana de este domingo tras un accidente de tránsito ocurrido en el municipio de Concordia, departamento de Olancho.
La víctima fue identificada preliminarmente como Andry Osorto, de 24 años, originario del sector de San Lorenzo, Valle. De acuerdo con la información recabada en el lugar, el joven era integrante de “La Banda del Pueblo”.
Relatos de sus compañeros indican que el grupo regresaba hacia San Lorenzo luego de ofrecer una feria en Concordia. Según explicaron, se dedicaban a administrar ferias en distintos puntos del país.
El cuerpo de la víctima quedó debajo del carro que volcó, en el que se trasladaban. Al lugar acudieron miembros de la Policía Nacional y del Cuerpo de Bomberos para realizar las labores correspondientes.
De manera preliminar, se informó que uno de los vehículos habría perdido el control, aunque hasta el momento las autoridades no han brindado un informe oficial con los detalles del percance.
En el mismo hecho, otro integrante del grupo resultó herido y fue trasladado de emergencia a un centro asistencial cercano.
Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente.