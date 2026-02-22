Joven muere tras fatal accidente en Concordia, Olancho

Olancho, Honduras.

Un joven murió la mañana de este domingo tras un accidente de tránsito ocurrido en el municipio de Concordia, departamento de Olancho.

La víctima fue identificada preliminarmente como Andry Osorto, de 24 años, originario del sector de San Lorenzo, Valle. De acuerdo con la información recabada en el lugar, el joven era integrante de “La Banda del Pueblo”.

Relatos de sus compañeros indican que el grupo regresaba hacia San Lorenzo luego de ofrecer una feria en Concordia. Según explicaron, se dedicaban a administrar ferias en distintos puntos del país.