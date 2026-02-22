Honduras y la ONU fortalecen agenda 2030 y desarrollo sostenible

Tegucigalpa, Honduras.

Honduras y el Sistema de Naciones Unidas avanzan en el fortalecimiento de proyectos conjuntos en materia de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria, en el marco de la agenda 2030.

La canciller de la República, Mireya Agüero, recibió al coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Honduras, Alejandro Álvarez, con el objetivo de reforzar la cooperación y alinear prioridades estratégicas de desarrollo.

Durante el encuentro, ambas partes destacaron acciones conjuntas en áreas como desarrollo sostenible, seguridad alimentaria y fortalecimiento institucional, orientadas a generar bienestar y crecimiento para la población hondureña.