Honduras y la ONU fortalecen agenda 2030 y desarrollo sostenible

Honduras y el Sistema de Naciones Unidas avanzan en el fortalecimiento de proyectos conjuntos en materia de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria, en el marco de la agenda 2030.
La canciller de la República, Mireya Agüero, recibió al coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Honduras, Alejandro Álvarez, con el objetivo de reforzar la cooperación y alinear prioridades estratégicas de desarrollo.
Durante el encuentro, ambas partes destacaron acciones conjuntas en áreas como desarrollo sostenible, seguridad alimentaria y fortalecimiento institucional, orientadas a generar bienestar y crecimiento para la población hondureña.
Mireya Agüero reiteró el compromiso del Gobierno de Honduras de continuar trabajando de manera articulada con el Sistema de Naciones Unidas para impulsar iniciativas que promuevan el desarrollo integral del país.
Por su parte, Alejandro Álvarez, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Honduras, reafirmó el compromiso del organismo internacional de seguir apoyando al Gobierno y a la población hondureña en acciones orientadas al desarrollo, la paz y el bienestar.
La reunión forma parte de los esfuerzos de cooperación internacional encaminados a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos en la Agenda 2030.