Mireya Agüero vuelve al centro de la política exterior hondureña

La abogada y diplomática Mireya Agüero cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria en el servicio exterior hondureño y ya juró como la nueva Canciller de la República, una de las figuras clave en la conducción de la política exterior del país.
Agüero ingresó al servicio consular en 1981 y al servicio exterior en 1983, desarrollando una carrera sostenida dentro de la Cancillería de la República, donde ocupó cargos técnicos y políticos vinculados a relaciones bilaterales, asuntos multilaterales y política centroamericana.
Su formación es en Derecho, con especialización en Relaciones Internacionales, y también se ha desempeñado como catedrática universitaria.
Entre mayo de 2013 y noviembre de 2014 fungió como ministra de Relaciones Exteriores de Honduras, periodo durante el cual representó al país ante organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Sistema de la Integración Centroamericana (Sica).
Su gestión estuvo marcada por el fortalecimiento de la agenda diplomática regional y la representación institucional del Estado hondureño.
A lo largo de su carrera ha recibido reconocimientos oficiales, entre ellos la Gran Cruz de la Orden al Mérito de Chile y la Orden de Morazán en su grado de Gran Cruz Placa de Plata, otorgada por el Estado de Honduras.
Con una amplia experiencia técnica y diplomática, Mireya Agüero vuelve a colocarse en el centro del escenario público en un momento clave para la política exterior hondureña, marcada por el relevo gubernamental y la redefinición de las relaciones internacionales del país.