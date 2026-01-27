Mireya Agüero vuelve al centro de la política exterior hondureña

Tegucigalpa, Honduras

La abogada y diplomática Mireya Agüero cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria en el servicio exterior hondureño y ya juró como la nueva Canciller de la República, una de las figuras clave en la conducción de la política exterior del país.

Agüero ingresó al servicio consular en 1981 y al servicio exterior en 1983, desarrollando una carrera sostenida dentro de la Cancillería de la República, donde ocupó cargos técnicos y políticos vinculados a relaciones bilaterales, asuntos multilaterales y política centroamericana.

Su formación es en Derecho, con especialización en Relaciones Internacionales, y también se ha desempeñado como catedrática universitaria.