¿Vacacionar en Tela? Este cobro de L1,000 está generando indignación

La ciudad puerto de Tela se encuentra en el centro del debate por el cobro de una tasa de 1,000 lempiras dirigida a los autobuses que transportan excursiones turísticas.
La medida, ejecutada bajo la administración del alcalde Ricardo Cálix, ha generado reacciones en contra entre visitantes y transportistas.
El cobro se aplica bajo el concepto de "Uso de Parqueo". Según las autoridades municipales, esta tarifa es obligatoria para todas las unidades de transporte masivo que ingresen a la ciudad con fines recreativos durante la Semana Santa.
De acuerdo a fuentes municipales, el cobro no es nuevo y data desde hace varias décadas, además está en el plan de arbitrios. En el 2019 se aumentó de 500 a 1,000 lempiras. Actuamente los buses grandes pagan 1,000 lempiras y los microbuses 500, además la tarifa solo se aplica para Semana Santa y Feriado Morazánico.
Inversión en limpieza y servicios
Ante las críticas de algunos sectores que consideran el monto elevado, la municipalidad de Tela ha salido al paso para aclarar el destino de estos fondos.
"Como municipalidad nosotros nos reforzamos para el periodo de verano, traemos cien policías más, traemos navales, nos reforzamos con Bomberos y Cruz Roja.
A estas instituciones, a excepción de los bomberos les colaboramos con la alimentación por el trabajo en equipo que se hace", dijo Larissa Cálix, gerente de la Unidad de Turismo municpal.
"Además los fondos se utilizan para la recolección de la basura porque nosotros entregamos las playas limpias y tienen que ver como nos las dejan. Asimismo a los turistas les ofrecemos varios servicios como baños, duchas y vestidores en diferentes sectores", agregó la funcionaria.
La administración de Ricardo Cálix sostiene que, el volumen de residuos sólidos aumenta drásticamente con las excursiones. Se requiere contratar personal adicional y maquinaria para mantener la certificación de playas limpias.
La tasa permite que el mantenimiento de la zona turística sea autosostenible, sin cargar exclusivamente el costo a los impuestos de los residentes locales.
Impacto en el turismo
Mientras algunos ciudadanos locales aplauden la iniciativa por el orden que genera, los organizadores de excursiones temen que este costo adicional se traslade al precio final del usuario, pudiendo desincentivar la llegada de visitantes de escasos recursos.
A la ciudad de Tela arriban un aproximado de 1,300,000 veraneantes durante la Semana Santa, de acuerdo a proyecciones de autoridades de Turismo.