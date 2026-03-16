¿Vacacionar en Tela? Este cobro de L1,000 está generando indignación

Tela, Atlántida

La ciudad puerto de Tela se encuentra en el centro del debate por el cobro de una tasa de 1,000 lempiras dirigida a los autobuses que transportan excursiones turísticas.

La medida, ejecutada bajo la administración del alcalde Ricardo Cálix, ha generado reacciones en contra entre visitantes y transportistas.

El cobro se aplica bajo el concepto de "Uso de Parqueo". Según las autoridades municipales, esta tarifa es obligatoria para todas las unidades de transporte masivo que ingresen a la ciudad con fines recreativos durante la Semana Santa.

De acuerdo a fuentes municipales, el cobro no es nuevo y data desde hace varias décadas, además está en el plan de arbitrios. En el 2019 se aumentó de 500 a 1,000 lempiras. Actuamente los buses grandes pagan 1,000 lempiras y los microbuses 500, además la tarifa solo se aplica para Semana Santa y Feriado Morazánico.