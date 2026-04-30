Vuelos en Centroamérica siguen siendo más caros que viajar a Miami

San Pedro Sula, Cortés

Viajar en avión desde Honduras hacia otros países de la región, y viceversa, resulta altamente oneroso. Incluso puede ser más costoso que volar hacia ciudades como Miami, en Estados Unidos. Esta situación se atribuye a una baja demanda, altos costos operativos y elevados impuestos aeroportuarios. Hace más de 10 años, empresarios de la zona norte plantearon la necesidad de mejorar la competitividad mediante la oferta de boletos aéreos de menor costo. Con ello, no solo se incentivaría el turismo de ocio, sino también la llegada de inversionistas y viajeros de negocios. Sin embargo, este objetivo ha resultado difícil de alcanzar y, en la actualidad, vuelve a cobrar relevancia con los primeros acercamientos entre la Secretaría de Turismo de Honduras y El Salvador.

En entrevista concedida a Diario LA PRENSA, Andrés Ehrler, ministro de Turismo, declaró que trabajan en la regularización del acuerdo de 2008. Se trata del Acuerdo de Cooperación para la Facilitación y Desarrollo de las Operaciones Aéreas y Aeroportuarias, suscrito inicialmente en 2007 y ratificado en 2008 por los países del bloque CA-4 (Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua). Este acuerdo permite que los vuelos entre los países firmantes sean considerados domésticos o locales, eliminando trámites migratorios internacionales, reduciendo tasas aeroportuarias y permitiendo a las aerolíneas operar con mayor libertad en la región. “Eso se está impulsando. El Salvador solamente lo está haciendo a nivel de vuelos privados y corporativos; nosotros lo queremos hacer en los vuelos comerciales, para que la gente pueda viajar pagando más barato”, explicó Ehrler.

Avanzan conversaciones con El Salvador, pero buscan sumar a Guatemala y Belice

De ponerse en práctica este acuerdo, los viajeros se beneficiarían con vuelos más baratos y las aerolíneas tendrían mayores oportunidades de conexión. “Queremos que no solo se aplique en vuelos privados, sino también en vuelos comerciales y no solo a nivel de aeródromos, sino también en aeropuertos internacionales”, añadió. Ya se instauró la mesa de promoción de conectividad aérea, lo que permite coordinar a actores como la Agencia de Aeronáutica Civil, Migración y Aduanas. Las autoridades esperan la firma de un acuerdo entre estas entidades para comenzar a dialogar con los operadores Ehisa y Palmerola, y posteriormente con aerolíneas nacionales con capacidad de competir. La estrategia también contempla acercamientos con Guatemala y Belice.

El funcionario aduce que los altos costos de los boletos se deben a los impuestos aeroportuarios y a la baja afluencia de viajeros. “Los vuelos que hay se hacen con base en tarifas aeroportuarias de un pasajero internacional. Todo eso multiplica el valor de salida y llegada; solo ese costo ronda entre 120 y 150 dólares, lo que encarece el boleto”, detalló.

De 600 a 700 dólares cuesta un boleto aéreo en la región

Un boleto aéreo de Honduras a El Salvador o Guatemala puede rondar entre 600 y 700 dólares, y viceversa, una cantidad elevada que lleva a muchos a preferir viajar por tierra, ya sea en vehículo propio o en autobús. “Le sale más caro a un guatemalteco venir a Honduras que ir a Miami”, lamentó Ehrler. Agregó que existe interés de inversionistas mexicanos y estadounidenses en adquirir aerolíneas nacionales y operarlas bajo bandera hondureña.

Con boletos más baratos vendrían más turistas de negocios y de ocio

Guillermo Orellana, presidente del Buró de Convenciones, manifestó que los boletos dentro de Centroamérica son onerosos debido a un mercado reducido, limitada competencia en algunas rutas y altas tasas aeroportuarias. “No hay mucha oferta, porque solo unas tres aerolíneas tienen vuelos en la región”, indicó. Orellana explicó que esta situación afecta el turismo regional, ya que muchos reconsideran viajar cuando el trayecto es corto y el costo elevado. Honduras cuenta con condiciones para ser sede de grandes eventos internacionales; sin embargo, una reducción en los costos de los boletos aéreos facilitaría la llegada de más turistas de negocios. “Veo positivamente estos acercamientos para unificar esfuerzos y lograr tarifas más competitivas, así como una Centroamérica más conectada a través del transporte aéreo”, sostuvo.

Proponen que el Gobierno subsidie una parte de los impuestos aeroportuarios

Félix Pacheco, presidente de la Asociación Hondureña de Líneas Aéreas (Ahla), señaló que la baja frecuencia de vuelos y el reducido número de pasajeros elevan los costos operativos. Además, Honduras cobra una tasa aeroportuaria de 50 dólares.