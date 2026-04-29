¿Por qué más de 400 mil abonados quedarían fuera del subsidio eléctrico?

San Pedro Sula, Cortés

Más de 400 mil hondureños quedarían fuera del subsidio de energía eléctrica tras una reestructuración orientada a focalizar el beneficio en las personas que realmente lo necesitan por su condición de pobreza. El 30 de abril vence la ampliación del subsidio de energía eléctrica, fecha en la que el Gobierno dará a conocer la nueva estructura. Es decir, si el beneficio continúa, se definirá quiénes serán los nuevos beneficiarios.

En Honduras, el subsidio al consumo de energía eléctrica para hogares residenciales de bajo consumo —actualmente menores a 150 kWh— se ha aplicado bajo diferentes modalidades. Este beneficio implica un compromiso financiero tanto para el Gobierno como para las empresas y comercios que contribuyen a su financiamiento. Desde su implementación en 2022, entre 800 mil y 900 mil abonados mensuales han sido beneficiados, lo que representa un subsidio promedio de entre 295 millones y 312 millones de lempiras. Sin embargo, de acuerdo con informes de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), existen diversas irregularidades, entre ellas, abonados con dos y hasta tres contadores recibiendo el beneficio.

Irregularidades encontradas por la CREE en la implementación del subsidio

El informe de la CREE correspondiente al tercer trimestre de 2025 señala inconsistencias en la aplicación del subsidio. Se identificaron discrepancias en los datos, como usuarios residenciales con consumo superior a 150 kWh que recibieron el beneficio; usuarios de los sectores industrial, municipal, gubernamental y comercial también favorecidos; así como claves duplicadas en los códigos de transacción, producto de refacturaciones y ajustes. El sector empresarial ha reiterado que el subsidio debe llegar únicamente a quienes realmente lo necesitan, es decir, personas de escasos recursos con bajos niveles de consumo. Nasry Asfura, presidente de Honduras, anunció recientemente que se realizarán ajustes importantes en la política energética del país, los cuales comenzarán a aplicarse el 1 de mayo. El subsidio será focalizado y priorizará a los hogares en condición de vulnerabilidad. “No podemos subsidiar al que tiene más”, enfatizó.

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Juan Carlos Sikaffy, expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), declaró que, de mantenerse el subsidio, este debe estar bien focalizado en quienes realmente lo necesitan, estimando unas 350 mil familias, y no en 900 mil como se venía aplicando. Sikaffy explicó que muchos de los hogares beneficiados no requieren el subsidio y que, para las mipymes, asumir esa carga ha sido difícil. “Definitivamente el presidente va a focalizar al milímetro; solo las familias que de verdad lo necesiten lo recibirán. No va a permitir que personas con capacidad económica lo obtengan en detrimento de los más pobres”, afirmó Sikaffy a LA PRENSA.

No se debería "regalar" la energía, se debe impulsar el ahorro para pagar menos

Samuel Rodríguez, experto en energía, explicó a este rotativo que no se debería “regalar” energía eléctrica a costa de otros consumidores, especialmente cuando aún el 15% del país no tiene acceso al servicio. Añadió que el 40% del costo del subsidio es trasladado a las empresas, las cuales a su vez lo trasladan al consumidor final. Rodríguez también señaló que, en caso de mantenerse el subsidio, debería reducirse el umbral de consumo, ya que 150 kWh es elevado. “La ENEE no debe ser una empresa con fines de pérdida”, indicó. Estimó que al menos 480,000 beneficiarios quedarían fuera del subsidio. A su juicio, es necesario incentivar el ahorro energético para acceder a tarifas más bajas, así como promover el uso racional de la energía, especialmente en zonas con mayor consumo debido a condiciones climáticas.

Empresarios sostienen que subsidio debe llegar a los más necesitados

Alberto Bográn, directivo del Cohep, manifestó que Nasry Asfura tiene claridad sobre el plan a seguir con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y sobre el subsidio, el cual debe beneficiar a los pequeños consumidores. Bográn indicó que, aunque no se ha definido una cifra exacta, el número de beneficiarios podría rondar los 300 mil abonados. Del total del subsidio, el 60% es cubierto por el Gobierno y el 40% por clientes no residenciales, es decir, los sectores comercio e industria, considerados altos consumidores. Según un informe de la CREE, estos suman alrededor de 27,000 abonados con consumos superiores a los 3,000 kWh.