Revelan el malestar que llevó a la chef Sandra Díaz de urgencia a una clínica

Tegucigalpa, Honduras

Autoridades realizan una serie de inspecciones en los centros asistenciales donde la chef Sandra Isabel Díaz del Valle Hernández recibió atención médica para esclarecer la causa de su deceso. El fallecimiento ocurrió la tarde del miércoles 10 de junio y provocó una ola de reacciones en redes sociales y generó múltiples versiones sobre lo sucedido. Sin embargo, gran parte de la información que circuló inicialmente continúa bajo verificación de los entes competentes.

Entre las hipótesis difundidas en las primeras horas figuró la posibilidad de que su muerte estuviera relacionada con complicaciones derivadas de una cirugía estética practicada recientemente. No obstante, información conocida por La Prensa indica que el procedimiento quirúrgico al que se sometió Sandra Díaz se realizó aproximadamente dos años atrás. En sus redes sociales ella misma se dedicó a compartir detalles de ese procedimiento estético que se hizo en 2024.

De acuerdo con los datos obtenidos, la visita que realizó la chef Sandra el 10 de junio al Centro Integral de Asistencia Médica (CIAM), no estuvo vinculada a secuelas o complicaciones de la intervención estética que se hizo en 2024, como se especuló inicialmente. Por ahora, las causas de su fallecimiento continúan bajo investigación. Medicina Forense ya practicó la autopsia correspondiente y será el dictamen médico-legal el que determine de manera científica las circunstancias de su muerte, mientras las autoridades policiales mantienen abiertas las diligencias para esclarecer el caso.

Así transcurrieron sus últimas horas

Las últimas horas de Sandra Díaz transcurrieron entre su rutina laboral y una inesperada emergencia médica que terminó en tragedia. La mañana del miércoles 10 de junio participó con normalidad en el programa "Venga la Alegría", de TV Azteca Honduras, donde compartía recetas y consejos de cocina con la audiencia. Al concluir la transmisión, alrededor del mediodía, se comunicó con su pareja, el presentador y locutor Juan Fernando Lobo, para comentarle que estaba experimentando un fuerte dolor entre el cuello y la espalda.

Preocupada por el malestar, le pidió que la acompañara a una consulta médica para conocer el origen de la afección y recibir tratamiento. Cerca de la 1:00 de la tarde ambos acudieron al Centro Integral de Asistencia Médica (CIAM), ubicado en una torre médica del bulevar San Juan Bosco de Tegucigalpa, donde fue atendida por un médico de su confianza.

Según la información conocida hasta ahora, durante la consulta se le aplicó una inyección en la nuca. Minutos después, Sandra comenzó a presentar una reacción adversa y manifestó sentirse mal. Su condición se deterioró rápidamente dentro de la clínica. Ante la emergencia, el personal médico realizó maniobras de atención y reanimación en un intento por estabilizarla. Sin embargo, su estado continuó siendo crítico. Posteriormente se tomó la decisión de trasladarla de urgencia al Hospital Escuela. Mientras se gestionaba una ambulancia, Juan Fernando Lobo decidió movilizarla por sus propios medios. La bajó en silla de ruedas desde el cuarto nivel del edificio y la trasladó en vehículo hacia el principal centro asistencial del país. Al llegar al área de Emergencias del Hospital Escuela, los médicos que la recibieron confirmaron que ya no presentaba signos vitales. La noticia impactó profundamente a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo, quienes durante las últimas horas han expresado su pesar por la repentina partida de la chef y presentadora. Por ahora, las circunstancias exactas de su fallecimiento continúan bajo investigación. Medicina Forense ya practicó la autopsia médico-legal correspondiente, cuyo dictamen permitirá establecer científicamente la causa de muerte y aportar elementos clave para esclarecer lo ocurrido. Además, la portavoz del Ministerio Público (MP), Lorena Cálix, informó que sus actuaciones "responden, en primera instancia, a una denuncia interpuesta en las últimas horas por la familia de la chef, por sospechas de que, al parecer, un mal procedimiento, lo que se denomina mala praxis médica, pudo haber derivado finalmente en la muerte de la reconocida chef hondureña”.

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