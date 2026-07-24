Cohep pide eliminar arancel del 10 % que EE UU mantiene a Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

Anabel Gallardo, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), afirmó que Honduras logró evitar un incremento del arancel impuesto por Estados Unidos a sus exportaciones, al pasar de una tasa prevista del 12.5 % al 10 %, aunque advirtió que el gravamen vigente sigue afectando a sectores productivos que generan miles de empleos en el país. En declaraciones a medios de comunicación, Gallardo destacó que Honduras no fue señalada directamente por el uso de trabajo forzoso y atribuyó el resultado a los compromisos internacionales asumidos por el país para combatir esa práctica. “Es importante resaltar que no se acusa directamente a Honduras de utilizar trabajo forzoso en sus productos y exportaciones”, expresó.

La dirigente empresarial recordó que el país forma parte de acuerdos internacionales orientados a prevenir el trabajo forzoso. “Honduras ya es signatario de compromisos internacionales, como la OIT, donde se combate el trabajo forzoso. Entonces, eso es una ventaja para el país”, señaló.

Reconoce reducción del impacto, pero pide continuar las gestiones

Gallardo consideró que la reducción del arancel representa un resultado favorable frente al escenario inicialmente previsto. “Ya hay un logro de haber evitado ese 2.5 % adicional”, manifestó. No obstante, indicó que el arancel del 10 % continúa afectando a actividades económicas relevantes para Honduras, pese a que algunos productos quedaron excluidos de la medida. “Tenemos los productos exceptuados. La industria textil significa un aporte bastante significativo en las exportaciones del país, y el café y el banano. Pero todavía tenemos sectores donde se les está aplicando el 10 % y que representan algo significativo en generación de empleo”, afirmó. La presidenta del Cohep mencionó que entre los rubros que continúan pagando el arancel se encuentran algunos productos agrícolas y la industria de arneses, por lo que insistió en mantener las gestiones para lograr su eliminación. “El trabajo hay que seguirlo haciendo para que nos puedan quitar esos aranceles que todavía tenemos en algunos productos agrícolas y en el tema de los arneses”, sostuvo. Asimismo, advirtió que una pérdida de competitividad en esos sectores podría traducirse en menos oportunidades laborales. “Si estos sectores van desapareciendo, son empleos que se van perdiendo en el país y al final estas personas buscan migrar, por lo general a Estados Unidos”, expresó.

Gobierno destaca decisión de Estados Unidos

Las declaraciones de Gallardo se producen después de que el Gobierno de Honduras valorara la decisión de Estados Unidos de reclasificar al país dentro de las economías sujetas a un arancel adicional del 10 %, en lugar del 12.5 % inicialmente previsto, en el marco de una investigación relacionada con los esfuerzos para combatir el trabajo forzoso.