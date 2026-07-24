SIT licita ampliación del bulevar Helena Kulman en El Progreso

San Pedro Sula, Honduras

La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) abrió la licitación pública para la ampliación de la carretera desde el bulevar Helena Kulman, a la altura del Obelisco, hasta el sector de Baprosa, en el municipio de El Progreso. El proceso para ejecutar las obras fue identificado como LPN-SIT-016-2026 y está dirigido a empresas constructoras precalificadas por la SIT en la categoría de obras viales. De acuerdo con el aviso oficial, el proyecto será financiado completamente con fondos nacionales. Las compañías interesadas pueden obtener los documentos de licitación mediante el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones de Honduras, HonduCompras, desde el 15 de julio de 2026. También podrán solicitar información en las oficinas de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, en Tegucigalpa. La recepción y apertura de ofertas está programada para el 3 de agosto de 2026, a las 10:00 de la mañana, en el Salón de Usos Múltiples de la SIT. Las propuestas que sean presentadas después de la hora establecida no serán aceptadas.

Paralelamente, la institución abrió el Concurso Público Nacional CPN-SIT-016-2026 para contratar la supervisión de la ampliación vial. En este procedimiento pueden participar firmas consultoras precalificadas en obras viales, categoría 1, que acrediten experiencia, capacidad operativa y personal técnico especializado. Las ofertas técnicas y económicas para la supervisión serán recibidas el mismo 3 de agosto, hasta las 11:00 de la mañana, una hora después de la apertura del proceso correspondiente a la construcción.

Los avisos publicados no detallan el monto estimado de la inversión, la longitud exacta que será intervenida, el número de carriles, las obras complementarias ni el plazo previsto para ejecutar el proyecto. Estos datos deberán estar contenidos en los documentos base de contratación entregados a las empresas participantes.

Conexión con el libramiento

La ampliación del bulevar ha sido planteada como una obra complementaria al futuro libramiento de El Progreso, diseñado para desviar de la zona urbana una parte del transporte pesado y del tránsito de largo recorrido. Autoridades y representantes políticos sostienen que, mientras el libramiento absorberá el tráfico que únicamente atraviesa la ciudad, el corredor Helena Kulman–Obelisco–Baprosa permitirá mantener una conexión moderna para el desplazamiento interno, el acceso a comercios y la movilización hacia sectores productivos.

No obstante, el aviso de licitación no especifica técnicamente cómo se conectará esta ampliación con el libramiento ni establece una fecha para el inicio de los trabajos. La adjudicación dependerá de la recepción, evaluación y aprobación de las ofertas presentadas. El proyecto adquiere relevancia debido a la ubicación estratégica de El Progreso dentro de la red vial del valle de Sula. Por la ciudad circula transporte procedente de San Pedro Sula, Tela, La Ceiba y distintos municipios de Yoro, además de vehículos de carga vinculados con actividades agrícolas, industriales y comerciales.

Un proyecto pendiente en la red vial