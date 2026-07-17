Empresarios exigen iniciar obras del Corredor Turístico de la CA-13

El Progreso, Yoro

Los empresarios de los municipios de El Progreso, Tela y La Ceiba exigen que los trabajos del proyecto denominado Corredor Turístico de la carretera CA-13, que iniciará con la ampliación a cuatro carriles del tramo comprendido entre La Barca, Cortés, y El Progreso, Yoro, comiencen cuanto antes. Consideran que esta obra es clave para mejorar la conectividad, fortalecer el comercio, facilitar el transporte de mercancías y dinamizar el turismo en la región norte del país. Representantes del sector privado señalaron que la ejecución del proyecto también contribuirá a reducir los tiempos de desplazamiento y los costos logísticos, además de incrementar la seguridad vial en una de las rutas con mayor flujo vehicular. Sin embargo, pese a la importancia estratégica de la CA-13 para la actividad económica y turística del litoral atlántico, el proyecto, del que se habla desde hace más de una década y cuyo financiamiento ya fue aprobado, no avanza al ritmo esperado.

En marzo de 2026, la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) lanzó la licitación pública internacional para la construcción de un tramo de cuatro carriles entre La Barca, Cortés, y El Progreso, Yoro. El proyecto forma parte del Corredor Turístico de la carretera CA-13, que también comprende los tramos hacia Tela, La Ceiba y Puerto Castilla. El 5 de junio de este año, la SIT realizó la apertura de ofertas para el proyecto de ampliación a cuatro carriles del tramo La Barca-El Progreso. Sin embargo, hasta la fecha se desconoce oficialmente el estado del proceso, incluyendo cuántas empresas presentaron ofertas, si ya existe una adjudicación o cuál es el cronograma para el inicio de las obras.

Obras podrían comenzar en agosto, ministro de la SIT

En una entrevista concedida anteriormente a LA PRENSA, Aníbal Erhler, titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, explicó que, tras el lanzamiento de la licitación y la recepción de ofertas para el primer tramo, la adjudicación se realizaría en un plazo de 60 días a la empresa que cumpliera con todos los requisitos. Posteriormente, se desarrollaría la fase de diseño para dar paso al inicio de la construcción. En ese momento, el funcionario aseguró que las obras podrían comenzar en agosto, lo que mantiene expectantes a los empresarios, quienes aún confían en que el proyecto finalmente se materialice. No obstante, advirtieron que, si los trabajos no comienzan el próximo mes, impulsarán acciones para exigir el cumplimiento del compromiso. El primer tramo, entre La Barca y El Progreso, tiene un costo estimado de 80 millones de dólares. Posteriormente se ejecutaría el segmento entre El Progreso y Tela, con una inversión superior a los 90 millones de dólares; el tramo Tela-La Ceiba, por unos 135 millones; y el de La Ceiba a Puerto Castilla, con una inversión cercana a los 180 millones. En conjunto, el corredor abarcará aproximadamente 363 kilómetros.

Erhler explicó que el proyecto se desarrollará bajo la modalidad de diseño y construcción, conforme a las políticas del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con el propósito de reducir los tiempos de ejecución al integrar ambas fases en un solo proceso.

Show político en gobierno anterior

El malestar de empresarios y pobladores obedece a que, durante años, distintas autoridades han prometido la ejecución de esta obra sin que se concrete. En octubre de 2024 se publicaron las bases de la licitación internacional y el plazo para presentar ofertas venció el 11 de noviembre. En diciembre de ese año, Octavio Pineda, entonces titular de la SIT, encabezó la apertura de propuestas en un acto realizado en El Progreso, con la participación de nueve empresas. Sin embargo, nunca se hizo pública la lista de oferentes ni se informó cuál empresa fue adjudicada. Pineda aseguró en ese momento que la construcción había comenzado en el tramo La Barca-El Progreso, incluso con presencia de maquinaria. No obstante, empresarios afirmaron que únicamente se realizaban trabajos de limpieza y cuestionaron el anuncio, al considerar que respondía a fines electorales. Ante ese antecedente, representantes del sector privado aseguran que no quieren más retrasos y esperan que la obra inicie antes de que concluya el año.

Empresarios de El Progreso, Tela y La Ceiba exigen respuestas

Raúl Cárcamo, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de El Progreso, manifestó que, según la información que manejan, el primer tramo ya habría sido adjudicado, aunque se desconoce a qué empresa. "Según dicen, en agosto inician; eso fue lo que dijo el ministro. Confiamos, en cierto porcentaje", expresó Cárcamo a LA PRENSA. Carlos Ávila, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tela, afirmó que "están en el mismo cuento que el gobierno anterior. Son irresponsables porque ponen fechas y, cuando las anuncian, generan expectativas". Ávila señaló que las cámaras empresariales esperarán hasta agosto para verificar si realmente inicia la obra. "Si no pasa nada, nosotros como cámaras vamos a presionar, porque no queremos que nos vuelvan a mentir como hizo Octavio Pineda en el gobierno anterior", afirmó. También indicó que no han sostenido reuniones con Aníbal Erhler, titular de la SIT, y que desconocen cómo avanza el proceso. "Lo que me preocupa es que ya había un estudio, ya había financiamiento, una empresa consultora y todo. Con este cambio de gobierno repiten el proceso, encarecen el proyecto y le van quitando presupuesto, porque cada estudio que se hace cuesta dinero", sostuvo Ávila. El dirigente empresarial agregó que esperan que las obras comiencen antes de la temporada de lluvias, ya que temen que las condiciones climáticas sean utilizadas nuevamente como argumento para postergar el proyecto. Denis Maradiaga, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida, en La Ceiba, aseguró que tampoco han recibido información sobre el avance de la licitación o la adjudicación.