Intensifican acciones para enfrentar la sequía que afecta a 75 municipios de Honduras

Tegucigalpa, Honduras

El funcionario explicó que las acciones se desarrollan desde hace varios meses y están enfocadas en reducir el impacto de la escasez de lluvias en las zonas identificadas como las más vulnerables.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) mantiene en ejecución un plan de prevención ante la sequía que afecta a 75 municipios del país, informó este jueves el ministro de Comunicaciones y Estrategia, José Argueta.

Entre las medidas implementadas figura la entrega de maquinaria pesada a los municipios priorizados, equipo que será utilizado principalmente para la construcción de reservorios de agua.

Argueta indicó que esta iniciativa forma parte de un programa más amplio mediante el cual el Gobierno prevé distribuir maquinaria en los 298 municipios del país, aunque en esta primera etapa se dará prioridad a las localidades con mayor riesgo de sequía.

El ministro señaló que los reservorios permitirán almacenar agua para enfrentar los períodos de menor precipitación y atender las necesidades de las comunidades afectadas.

Asimismo, informó que otras zonas del país permanecen bajo monitoreo, por lo que podrían incorporarse al plan en caso de que las condiciones climáticas continúen deteriorándose.

Según Argueta, ya se realizaron estudios preliminares para identificar cuencas naturales donde será posible construir nuevos reservorios, una tarea que se desarrolla en coordinación con las alcaldías y otras instituciones del Estado.

Explicó que estas obras forman parte de una estrategia de mediano y largo plazo para mejorar la capacidad de almacenamiento de agua en las regiones más expuestas a la sequía.

El funcionario indicó que las medidas buscan anticiparse a los efectos del fenómeno de El Niño, cuyas condiciones podrían prolongarse durante los próximos meses y aumentar el déficit de lluvias en algunas regiones del territorio nacional.

Las autoridades no detallaron cuáles son los 75 municipios incluidos en la estrategia, pero señalaron que el monitoreo continuará para evaluar la evolución de las condiciones climáticas y determinar si es necesario ampliar las acciones preventivas.