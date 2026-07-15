Vialidad pide denunciar a conductores de "rapiditos" imprudentes

San Pedro Sula, Honduras

Fotografías, videos y hasta el número de placa pueden convertirse en pruebas contra los conductores de rapiditos que circulen a exceso de velocidad, invadan las aceras o protagonizen las conocidas “peleas de ruta” en las calles de San Pedro Sula. La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) habilitó el número 3336-0764 para que los ciudadanos denuncien, durante las 24 horas del día, las maniobras temerarias cometidas por motoristas del transporte público y otros conductores. El subcomisionado Jairo Ramos explicó a LA PRENSA que por medio de esta línea se reciben reportes de conducción peligrosa, carreras ilegales, accidentes de tránsito y otras emergencias viales. Las denuncias permiten identificar las unidades y abrir procedimientos contra sus conductores.

El llamado surge ante las quejas constantes de usuarios que aseguran viajar con temor debido al exceso de velocidad y a las maniobras arriesgadas que algunos motoristas realizan para adelantarse o recoger pasajeros. Entre las conductas más señaladas se encuentran la invasión de pasos peatonales y aceras, el irrespeto a los semáforos, los cambios bruscos de carril y la denominada “pelea de ruta”, en la que dos o más unidades compiten por captar pasajeros. Estas prácticas no solo ponen en peligro a quienes viajan dentro de los rapiditos, sino también a peatones, motociclistas y conductores que circulan por las principales calles y bulevares de la ciudad.

Ramos indicó que los conductores que acumulen infracciones pueden enfrentar el decomiso de la licencia durante seis meses. Cuando existe reincidencia continua y se superan las tres faltas graves, el permiso puede ser cancelado de manera definitiva. Las multas por infracciones graves también pueden superar los 15,000 lempiras, dependiendo de la conducta cometida y del procedimiento administrativo que desarrollen las autoridades de tránsito.

Los ciudadanos pueden enviar fotografías o videos en los que sea visible la unidad, la placa, el número de registro o cualquier otra característica que permita identificar al conductor involucrado. Con ese material, la DNVT verifica la denuncia, identifica al motorista e inicia el proceso correspondiente. Las autoridades consideran que la participación ciudadana puede ayudar a detectar a conductores reincidentes.