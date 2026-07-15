Vialidad pide denunciar a conductores de "rapiditos" imprudentes

Fotografías, videos y hasta el número de placa pueden convertirse en pruebas contra los conductores de rapiditos que circulen a exceso de velocidad, invadan las aceras o protagonizen las conocidas “peleas de ruta” en las calles de San Pedro Sula.
La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) habilitó el número 3336-0764 para que los ciudadanos denuncien, durante las 24 horas del día, las maniobras temerarias cometidas por motoristas del transporte público y otros conductores.
El subcomisionado Jairo Ramos explicó a LA PRENSA que por medio de esta línea se reciben reportes de conducción peligrosa, carreras ilegales, accidentes de tránsito y otras emergencias viales. Las denuncias permiten identificar las unidades y abrir procedimientos contra sus conductores.
El llamado surge ante las quejas constantes de usuarios que aseguran viajar con temor debido al exceso de velocidad y a las maniobras arriesgadas que algunos motoristas realizan para adelantarse o recoger pasajeros.
Entre las conductas más señaladas se encuentran la invasión de pasos peatonales y aceras, el irrespeto a los semáforos, los cambios bruscos de carril y la denominada “pelea de ruta”, en la que dos o más unidades compiten por captar pasajeros.
Estas prácticas no solo ponen en peligro a quienes viajan dentro de los rapiditos, sino también a peatones, motociclistas y conductores que circulan por las principales calles y bulevares de la ciudad.
Ramos indicó que los conductores que acumulen infracciones pueden enfrentar el decomiso de la licencia durante seis meses. Cuando existe reincidencia continua y se superan las tres faltas graves, el permiso puede ser cancelado de manera definitiva.
Las multas por infracciones graves también pueden superar los 15,000 lempiras, dependiendo de la conducta cometida y del procedimiento administrativo que desarrollen las autoridades de tránsito.
Los ciudadanos pueden enviar fotografías o videos en los que sea visible la unidad, la placa, el número de registro o cualquier otra característica que permita identificar al conductor involucrado.
Con ese material, la DNVT verifica la denuncia, identifica al motorista e inicia el proceso correspondiente. Las autoridades consideran que la participación ciudadana puede ayudar a detectar a conductores reincidentes.
En redes sociales, los usuarios también han expresado su malestar por la forma en que algunos rapiditos circulan por la ciudad. “Después ponen de excusa que les fallaron los frenos”, comentó Alexis Sánchez en una publicación relacionada con el tema.
Otros ciudadanos pidieron aumentar los operativos en puntos conflictivos y aplicar sanciones más fuertes contra los motoristas que convierten las calles en pistas de competencia.
La DNVT reiteró que continuará realizando controles y exhortó a los conductores del transporte público a respetar la Ley de Tránsito. También pidió a los usuarios no guardar silencio ante maniobras que pongan en riesgo su vida.