"¡Qué cipote tan burro!": Joven desaparece tras ser arrastrado por río en Olancho

Olancho, Honduras

Un joven desapareció luego de ser arrastrado por la fuerte corriente del río Patuca, en Olancho , mientras intentaba cruzar el afluente montado en un burro, según quedó registrado en un video difundido en redes sociales.

El incidente ocurrió cuando el muchacho se movilizaba sobre el animal y fue sorprendido por la fuerza del agua, que terminó arrastrándolo río abajo sin que pudiera ponerse a salvo.

En la grabación se observa al joven luchando contra la corriente mientras intenta mantenerse a flote. A pesar de sus esfuerzos, las aguas del río lo alejaron del punto donde intentaba cruzar.

Momentos antes, familiares y personas que se encontraban en la zona le pedían que abandonara el lugar y saliera del río debido al peligro que representaba la crecida del afluente.

"¡Qué cipote tan burro!", "¡Dios mío, Padre celestial!", "¡Salite, agarrateee, mi chigüín, Dios mío!", se escucha decir a quienes presenciaron el momento de angustia.

Tras el incidente, familiares y pobladores de la zona se organizaron para iniciar una búsqueda con la esperanza de encontrar al joven con vida.

El video del momento en que fue arrastrado por la corriente generó preocupación entre habitantes de la zona, quienes alertaron sobre los riesgos de cruzar ríos cuando presentan altos niveles de agua.

Familiares mantienen la esperanza de encontrarlo y continúan participando en las labores de búsqueda junto con habitantes de la comunidad.