Hondureño es capturado cuando agredía a su pareja con un alambre de púas en Olancho

San Francisco de La Paz, Olancho

Un hombre de 34 años fue capturado por la Policía Nacional en la aldea Carrizal, municipio de San Francisco de La Paz, Olancho , acusado de agredir a su pareja, una joven de 20 años, a quien presuntamente causó varias heridas utilizando un alambre de púas.

La detención se produjo en flagrancia luego de que vecinos alertaran a las autoridades sobre un caso de violencia doméstica que se estaba registrando en una vivienda de la comunidad.

Según informó el portavoz policial, John Arriaga, una patrulla se desplazó de inmediato al lugar tras recibir la denuncia a través de los canales de emergencia. Al llegar, los agentes encontraron al sospechoso supuestamente atacando a la mujer, quien presentaba lesiones en la espalda. De acuerdo con el reporte preliminar, el hecho ocurrió frente a los hijos de la pareja.

Los uniformados intervinieron rápidamente y procedieron a reducir y capturar al agresor para evitar que continuara causando daño a la víctima.

Arriaga explicó que al momento de la detención el sospechoso tenía enrollado en una de sus manos un alambre de púas, objeto que habría utilizado para cometer la agresión.

Tras el incidente, tanto el detenido como la víctima fueron trasladados a las instalaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en Juticalpa para continuar con el procedimiento correspondiente.

La joven recibió atención médica inmediata debido a las heridas sufridas durante el ataque, mientras que las autoridades documentaron el caso para remitirlo al Ministerio Público.

Posteriormente, la Policía Nacional se coordinó con el fiscal de turno para determinar los cargos que serían presentados contra el sospechoso.

El hombre fue remitido por suponerlo responsable del delito de violencia familiar en perjuicio de su compañera de hogar, quien formalizó la denuncia ante los investigadores.