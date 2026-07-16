¿Quién es Alex Hernández, sospechoso del crimen de Bianca García en la colonia Planeta?

Los familiares de Bianca Ninozka García, la mujer hallada muerta este jueves en su vivienda de la colonia Planeta, en La Lima, Cortés, aseguraron que desconocían que existieran episodios de violencia por parte de su pareja sentimental, Alex Hernández, señalado de manera preliminar por las autoridades como el principal sospechoso del crimen.
Una prima de la víctima relató que Bianca era una persona reservada y que nunca les comentó que estuviera siendo víctima de agresiones. "Era muy reservada ella. Creo que problemas de pareja hay en toda relación, pero nunca nos dijo nada sobre eso", expresó.
La familiar indicó que únicamente visitaba la vivienda para compartir con sus sobrinos y que nunca observó situaciones que hicieran pensar que la mujer corría peligro. Sin embargo, señaló que Alex Hernández tenía un temperamento fuerte.
"Solo que él siempre se le vio un carácter bien fuerte, imponente. Era así con ella y con todo mundo, hasta con los clientes que tenía", manifestó la pariente, quien explicó que el hombre se dedicaba a la reparación de sistemas de aire acondicionado.
Según su testimonio, Hernández convivía en la vivienda donde ocurrió el crimen junto a Bianca, los cuatro hijos de la pareja y una familiar de avanzada edad. "Él vivía ahí. No solo estaba con mis sobrinos, sino también con mi tía. Todos convivían en la misma vivienda", afirmó.
Sobre el origen del sospechoso, la familiar comentó que, según conocían, era originario del departamento de Copán, ya que con frecuencia viajaba hacia esa zona para visitar a sus parientes.
Asimismo, lamentó que hasta el momento las autoridades no les hayan brindado mayores detalles sobre el avance de las investigaciones. "Hasta el momento no nos han dicho nada. Esperamos que, si la gente lo ha visto, nos ayuden a identificarlo y reportarlo, porque este es un hecho que no se puede dejar a un lado", expresó en declaraciones a HCH.
Respecto al arma con la que presuntamente se cometió el crimen, dijo desconocer si fue encontrada dentro de la vivienda o si el sospechoso la sacó del lugar antes de huir.
"No sabíamos que él manejara un arma de fuego y todos nos quedamos sorprendidos. Tampoco sabemos si el arma quedó ahí o se la llevó", indicó.
La familiar también señaló que el teléfono celular de Bianca no ha sido localizado desde que ocurrió el crimen. "Estuvimos buscando el teléfono de ella y está desaparecido. Se lo tuvo que haber llevado", sostuvo.
Ante esta situación, hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con las autoridades y facilitar la captura del sospechoso. "Ruego a las autoridades y a la comunidad que nos ayuden a dar con su paradero para que se haga justicia, porque esto no se puede quedar así", manifestó.
Sobre los cuatro hijos que deja Bianca, la prima aseguró que la familia ya se encuentra organizándose para brindarles protección y evitar que sean separados. "Sí tenemos familiares que podemos hacernos cargo. Está mi mamá, mi tía, mi primo, que es el hermano de ella, además de otros familiares que vienen de Estados Unidos y del interior del país. Gracias a Dios somos una familia unida", afirmó.
La mujer expresó que esperan que los menores permanezcan juntos, especialmente tras la pérdida de su madre. "Espero que no se dé el hecho de separarlos. Ellos necesitan estar unidos y apoyarnos todos como familia", agregó.
La familiar también informó que el cuerpo de Bianca permanecía este jueves en la morgue del Ministerio Público, a la espera de completar los trámites correspondientes para su entrega, y confirmó que sus restos serán sepultados en San Pedro Sula.
Bianca Ninozka García fue encontrada sin vida la mañana de este jueves 16 de julio dentro de su vivienda, ubicada en la colonia Planeta, en el municipio de La Lima, departamento de Cortés. De acuerdo con la información preliminar, la mujer se encontraba junto a sus cuatro hijos, entre ellos un bebé, cuando presuntamente fue atacada durante la madrugada, presuntamente por Alex Hernández, su pareja sentimental.
Inicialmente se informó que la víctima habría fallecido por estrangulamiento; sin embargo, agentes y peritos forenses localizaron casquillos de bala en la escena, por lo que será la autopsia practicada en la morgue del Ministerio Público la que determine la causa exacta de su muerte.
Cinco días antes del crimen, Bianca publicó en sus redes sociales un mensaje acompañado de una fotografía junto a su bebé en el que escribió: "Te protegeré con mi vida de todo este mundo cruel".