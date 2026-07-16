La decisión de Inglaterra con Thomas Tuchel tras la eliminación del Mundial 2026

Atlanta, Estados Unidos.

El nombre de Thomas Tuchel quedó en entredicho después de la dolorosa eliminación de Inglaterra en semifinales del Mundial 2026 tras fallar su táctica ultradefensiva que fue derribada por Argentina para meterse a la final de la Copa del Mundo. Las decisiones de Tuchel le pasaron factura y su reputación quedó muy dañada. El propio técnico alemán asumió su responsabilidad por el fracaso de los ingleses, que empezaron ganando el partido con gol de Anthony Gordon, pero tras encerrarse atrás fueron superados por los tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. La selección de los Tres Leones seguirá con su maldición de no poder salir campeón del mundo, ya son 60 años de dolor y con una eliminación que deja a Tuchel bajo la lupa. La espera continuará para los ingleses.

La decisión sobre el futuro de Tuchel en Inglaterra

Thomas Tuchel, técnico campeón con Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Chelsea y Bayern Múnich, fue contratado para remendar una segunda estrella en la camiseta de Inglaterra y terminar con la espera de décadas por el primer trofeo, desde el Mundial de 1966. Según informa la BBC, a pesar de las críticas unánimes a Tuchel tras las decisiones del entrenador que hundieron a los Tres Leones en la semifinal contra Argentina, la Federación de Fútbol de dicho país (FA) ha decidido mantener su confianza en el alemán. Siempre según dicho medio, pese a que hay coincidencia respecto a que las sustituciones de Tuchel hicieron posible la remontada de la campeona del mundo, el seleccionador del equipo inglés tiene todo el respaldo de Mark Bullingham, director ejecutivo de la FA.

Tuchel inició su etapa al frente de Inglaterra en enero de 2025 inicialmente con contrato hasta después del presente Mundial. Pero este pasado mes de febrero el ex entrenador de Mainz, Dortmund, PSG, Chelsea y Bayern renovó hasta después de la Eurocopa 2028, que organizan Inglaterra, Gales, Escocia y la República de Irlanda. El director ejecutivo de la FA manifestó tras la eliminación: "Rompe el corazón haber estado tan cerca. Los jugadores y Thomas (Tuchel) lo dieron todo ante Argentina y el equipo, los entrenadores y el resto del staff no podían haber trabajado más duro durante el torneo". La Federación inglesa no considera la derrota ante Argentina un absoluto fracaso, sino que ve el haber alcanzado las semifinales como un éxito relativo. Y subraya que, si Inglaterra gana el sábado a Francia y es tercera, será su mejor resultado en un Mundial masculino desde que fue campeona por primera y única vez: como anfitriona en 1966.

Un aluvión de críticas para Tuchel