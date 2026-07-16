Hallan muerta a Elysia en el estacionamiento de un motel

TENNESSEE, ESTADOS UNIDOS

La víctima fue identificada como Elysia Kinsella , cuyo cuerpo fue localizado la tarde del pasado miércoles 8 de julio en un establecimiento ubicado en la cuadra 100 de Patten Chapel Road, en el sector de Lookout Valley.

Una joven de 22 años que había sido reportada como desaparecida fue encontrada sin vida en el estacionamiento de un motel en Chattanooga, Tennessee , mientras las autoridades mantienen abierta una investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Chattanooga, los agentes acudieron al lugar poco antes de las 4:30 de la tarde tras recibir un reporte y encontraron el cadáver de la joven en el área del estacionamiento.

Kinsella había sido reportada como desaparecida días antes por sus familiares, quienes dejaron de tener contacto con ella. Otros informes señalan que fue vista por última vez el pasado 26 de junio.

Como parte de las investigaciones, los detectives revisaron las cámaras de seguridad del motel, las cuales, según una declaración jurada, muestran a Donte Taylor, de 40 años, llegando al establecimiento alrededor de las 4:16 de la tarde a bordo de un vehículo Ford Crown Victoria.

Las imágenes habrían captado al sospechoso trasladando un objeto envuelto en mantas desde una habitación hasta el estacionamiento, el cual los investigadores identificaron posteriormente como el cuerpo de la joven.

Los documentos judiciales indican que Taylor descendió el cadáver por las escaleras traseras e intentó en varias ocasiones introducirlo en el maletero del automóvil. Al no lograrlo, lo dejó sobre el pavimento y regresó al vehículo.

Según la versión de las autoridades, mientras maniobraba para salir del lugar, el automóvil pasó sobre el cuerpo y lo arrastró varios metros antes de que el conductor abandonara el motel.

Taylor fue localizado y detenido más tarde ese mismo día. Además, las cámaras del sitio donde fue arrestado habrían registrado al hombre vertiendo una sustancia de limpieza en la parte trasera del vehículo y limpiando el parachoques, acciones que los investigadores consideran un intento por eliminar posibles evidencias.

Tras ser informado de sus derechos, el acusado admitió haber estado en el motel y haber trasladado el cuerpo desde una habitación hasta el estacionamiento. También habría declarado que sintió varios movimientos cuando el vehículo pasó por el lugar donde había dejado el cadáver.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado qué relación existía entre Taylor y Kinsella, ni cuánto tiempo permaneció la joven en el motel antes de ser encontrada. Tampoco han informado dónde ni cómo ocurrió la muerte.

La causa y la forma del fallecimiento continúan bajo investigación. Por ahora, Taylor no enfrenta cargos por homicidio, sino por abuso de un cadáver y manipulación de evidencia, relacionados con la forma en que presuntamente ocultó el cuerpo y trató de eliminar pruebas.

El acusado deberá comparecer nuevamente ante un tribunal el próximo 11 de agosto, mientras la Policía continúa solicitando información que permita reconstruir las últimas horas de Elysia Kinsella y esclarecer lo ocurrido.