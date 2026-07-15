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No, Asfura no ha dicho que 9 de 10 hondureños está satisfecho por su gestión

Falso

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

Una publicación viral atribuye al presidente Nasry Asfura una supuesta declaración sobre el respaldo ciudadano a su gobierno. Sin embargo, LA PRENSA Verifica no encontró evidencia de que haya pronunciado esa frase

  • Actualizado: 15 de julio de 2026 a las 18:29 -
  • José Quezada
No, Asfura no ha dicho que 9 de 10 hondureños está satisfecho por su gestión

Nasry Asfura, presidente de la República, dando una camparecencia.

 Foto: Archivo/EL HERALDO

San Pedro Sula, Honduras
En redes sociales circula una publicación que atribuye al presidente de la República, Nasry Asfura, una supuesta declaración en la que afirma que nueve de cada 10 hondureños están felices con su gobierno.

La publicación es falsa. No se encontró evidencia de que el presidente Asfura haya pronunciado esa declaración.

“9 de cada 10 hondureños, esta feliz con nuestro gobierno”, es, literalmente, la presunta de Asfura que ha sido difundida en Facebook desde el 14 de julio.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 15 de julio de 2026.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 15 de julio de 2026.

 (MARILIA NICOLLE REYES GUDIEL)

No hay registro

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Nasry Asfura + hondureños felices + nuevo gobierno” no arrojó entrevistas, conferencias de prensa, publicaciones de medios de comunicación confiables ni registros oficiales en los que el presidente afirmara que "9 de cada 10 hondureños están felices con nuestro gobierno".

Asimismo, se revisaron las cuentas oficiales de Nasry Asfura en Facebook, X e Instagram, sin encontrar publicaciones, videos, fotografías o comunicados que contengan la frase atribuida al mandatario.

Anteriormente, el 10 de julio, LA PRENSA Verifica ya había desmentido la misma narrativa. En esa ocasión, la frase fue atribuida falsamente a Fernando Anduray, comisionado presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

En conclusión, es falso que el presidente Nasry Asfura haya dicho: "9 de cada 10 hondureños están felices con nuestro gobierno".

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FALSO

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José Quezada
José Quezada
jose.quezada@elheraldo.hn

Coeditor en LA PRENSA Verifica y El Heraldo Verifica. Principalmente hace fact-checking político, pero también desmiente bulos, trata y visualiza datos. Licenciado en Periodismo por la UNAH.

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