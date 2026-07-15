No, Asfura no ha dicho que 9 de 10 hondureños está satisfecho por su gestión

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circula una publicación que atribuye al presidente de la República, Nasry Asfura, una supuesta declaración en la que afirma que nueve de cada 10 hondureños están felices con su gobierno.

La publicación es falsa. No se encontró evidencia de que el presidente Asfura haya pronunciado esa declaración.

“9 de cada 10 hondureños, esta feliz con nuestro gobierno”, es, literalmente, la presunta de Asfura que ha sido difundida en Facebook desde el 14 de julio.