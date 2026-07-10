Es falso que Fernando Anduray dijera que 9 de cada 10 aprueban gestión de Asfura

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circula una publicación que atribuye a Fernando Anduray, comisionado presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), la afirmación de que nueve de cada 10 hondureños están satisfechos con los resultados de Nasry Asfura y votarían nuevamente por él. La publicación es falsa. Hasta el momento, no se han encontrado registros públicos, declaraciones oficiales, entrevistas, comunicados ni publicaciones verificadas que demuestren que Anduray haya emitido esa afirmación. “9 DE 10 HONDUREÑOS ESTAN FELICES CON LOS RESULTADO DE PAPI ME HAN DICHO QUE LO VOLVERÍAN A ELEGIR POR 4 AÑOS MÁS”, cita textualmente la descripción de una entrada en Facebook, difundida desde el 9 de julio.

Fernando Aduray, abogado y actual comisionado presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), fue nombrado en el cargo por el presidente Nasry Asfura el 22 de febrero de 2026. Aduray ha mantenido un discurso ideológico centrado en la defensa del Estado y del sistema democrático. También se ha caracterizado por respaldar la gestión de Asfura, a quien ha descrito como una esperanza para Honduras. En ese contexto, distintas publicaciones en redes sociales aseguran que Aduray afirmó que nueve de cada 10 hondureños están satisfechos con la gestión de Asfura y que volverían a elegirlo presidente por cuatro años más. Sin embargo, no se encontraron registros públicos, declaraciones oficiales, entrevistas, comunicados ni publicaciones verificadas que demuestren que el funcionario haya emitido esa afirmación. Los datos disponibles tampoco respaldan el supuesto apoyo atribuido a Aduray. La empresa de investigación social y opinión pública Le Vote Honduras publicó el 8 de julio de 2026 un sondeo dirigido a la población del Distrito Central, en el que preguntó: “¿Votaría por Nasry Asfura?”. Según los resultados, el 24% de las personas consultadas respondió que sí; el 63% afirmó que no votaría por el mandatario, mientras que el 13% dijo no saber. Por otra parte, la encuestadora CB Global Data presentó en junio de 2026 un informe sobre la aceptación ciudadana de los presidentes de Latinoamérica. En ese estudio, Nasry Asfura se ubicó en el puesto nueve, con un 44.5% de aprobación y un 49.5% de desaprobación. Ninguno de esos resultados equivale a que nueve de cada 10 hondureños estén satisfechos con la gestión de Asfura ni a que votarían nuevamente por él.

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