“Me pegó en el pecho y me arrebató el teléfono”: habla alumna que grabó a maestra

Morazán, Yoro

La estudiante que grabó el video en el que una maestra aparece insultando y golpeando a una alumna relató cómo comenzó el altercado y aseguró que decidió sacar su teléfono cuando observó que la docente se levantó y se dirigió hacia su compañera. La menor afirmó que los problemas con la profesora Perla Díaz no eran recientes y que, según su versión, situaciones similares se presentaban desde 2024. “Pues mire, esto se viene a repetir desde el año 2024”, manifestó la estudiante durante una entrevista concedida fuera de cámara concedida a LA PRENSA. La alumna también aseguró que la misma compañera que aparece siendo golpeada en el video habría sufrido otro incidente con la docente un día antes. “Ella estaba como media recostada en un mesón y viene ella, le restregó la cara en el mesón”, relató. De acuerdo con su testimonio, la discusión registrada en el aula comenzó cuando su compañera preguntó en qué página del libro debían continuar la clase.

La estudiante afirmó que la profesora reaccionó molesta, llamó “malcriada” a la alumna y cuestionó la educación que había recibido en su casa. “Y la cipota le dijo: ‘A mí se me educa bien, yo solo estoy preguntando algo sobre la clase’”, contó. Según la menor, la discusión aumentó de tono cuando la maestra mencionó un accidente que la alumna había sufrido aproximadamente tres meses antes. “Entonces viene y dijo que ‘vos por eso te andás estrellando, por eso tenías la cabeza tachada, igual que tu alma’”, aseguró. La estudiante explicó que, al observar que la docente se levantaba y se acercaba a su compañera, decidió comenzar a grabar con su teléfono celular. “Entonces, cuando miro que la señora se levanta, yo agarro mi teléfono, empiezo a grabar, alejo la cámara y me meto el teléfono aquí, en la bolsa”, relató. La menor dijo que escondió el aparato dentro de su ropa para evitar que la profesora se percatara de la grabación. Sin embargo, la docente habría notado que llevaba el teléfono y trató de quitárselo.

“Cuando me lo quiso agarrar, me pegó aquí en el pecho. Primero me pegó así y después me arrebató el teléfono y me dijo que me iba a estrellar el teléfono”, afirmó. La estudiante sostuvo que, mientras intentaba quitarle el celular, la profesora la insultó. “Deja de estar grabando, güirra estúpida”, fue la expresión que, según la menor, utilizó la docente. Posteriormente, la educadora habría lanzado el aparato contra el abdomen de la estudiante. “Y en eso ella me tiró el teléfono en la boca del estómago”, manifestó. La alumna explicó que logró recuperar el teléfono y detener la grabación, pero señaló que la maestra volvió a quitárselo y lo colocó sobre un mesón del aula. Antes de la discusión, según la estudiante, también se había producido un desacuerdo porque la docente decidió adelantar su clase, luego de que otro maestro no pudiera presentarse por problemas familiares. La menor indicó que los alumnos le explicaron a la profesora que después del recreo debían retirarse debido a la firma de las boletas de calificaciones. Sin embargo, siempre de acuerdo con su versión, la docente les ordenó tomar sus mochilas e ingresar al aula. “Y viene ella y dice: ‘No, a mí no me importa, no, vienen para adentro. Y si yo digo que vienen para adentro, ustedes van a entrar’”, relató. Los estudiantes obedecieron la instrucción y entraron al salón. Poco después comenzó el intercambio verbal que quedó registrado en el video y que posteriormente circuló en redes sociales.

Docente se defenderá en libertad

La docente Perla Díaz fue presentada este viernes en audiencia de declaración de imputado en los tribunales de El Progreso, Yoro, después de ser detenida la noche anterior en el municipio de Morazán. La educadora es acusada por el delito de trato degradante. El juez que conoce la causa determinó que se defenderá en libertad mientras continúa el proceso judicial en su contra.