Capturan a maestra por supuesta agresión contra alumnos en Yoro

Morazán, Yoro.

Una maestra de un centro educativo en Morazán, Yoro, fue detenida en las últimas horas por una presunta agresión verbal y física contra dos alumnas. Esto ocurrió después de que un video grabado en el salón de clases se viralizara en redes sociales. En el mismo se escucha a la docente utilizando expresiones ofensivas y un tono alterado durante una discusión con una menor dentro del Centro de Educación Básica República de Cuba.

Entre las frases captadas en el video figuran expresiones como: “¿Por qué me contestas a mí?”, “¡Cállate la jeta!” y “Con tu papá me gustaría hablar”, mientras la estudiante responde a algunos de los señalamientos. En el video se ve que la maestra cachetea a la alumna. "¿Por qué me contestas a mí? ¿Eso te han enseñado en casa? ¡Cállate la jeta!", se escucha en el video. La grabación también muestra un ambiente de tensión en el aula, donde la discusión escala entre la docente y la alumna ante la presencia de otros estudiantes.