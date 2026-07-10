Productos vencidos y cobros extras con tarjeta, las irregularidades más detectadas

San Pedro Sula, Cortés

Danilo José Lou, director general de Protección al Consumidor de Honduras, asegura que la institución ha reforzado los operativos de inspección y el monitoreo permanente de los precios de la canasta básica para prevenir prácticas especulativas y proteger el bolsillo de los consumidores. Según el funcionario, la estrategia se basa en actuar de forma preventiva, con visitas constantes a mercados y comercios, además de la publicación semanal de precios de referencia.

En una entrevista concedida a LA PRENSA, Lou detalla los resultados obtenidos durante los primeros meses de gestión, las principales irregularidades detectadas en los establecimientos, el comportamiento reciente de los precios de los alimentos, los mecanismos de denuncia disponibles para la ciudadanía y los avances en la implementación de la denuncia digital. ¿Qué medidas están implementando desde la Dirección General de Protección al Consumidor para evitar la especulación de precios en los productos de la canasta básica? Lo primero que hacemos es no quedar esperando que lleguen las denuncias; salimos a buscar el problema antes que les afecte el bolsillo a la gente. También estamos publicando semanalmente los precios de referencia de las plazas que visitamos, las cuales funcionan como mercados mayoristas sin intermediarios. Visitamos el mercado Zonal Belén, la Feria del Agricultor y la Ahorro Feria El Lempirita, en Tegucigalpa, y en San Pedro Sula el mercado El Rápido y el mercado El Dandy. ¿En San Pedro Sula aún funcionan las Ahorro Feria El Lempirita? Existió, este programa existió en 33 ciudades; sin embargo, por causas que desconozcamos, en los últimos ocho años fue desapareciendo y actualmente funcionan tres en Tegucigalpa. En San Pedro Sula, por los momentos, no. Está en discusión reactivar ese programa presidencial. ¿Cuántos operativos realizan semanalmente en los mercados o puntos de venta? En estos cuatro meses que llevamos de gestión llevamos más de 7,000 inspecciones y, solo para dar una referencia, la gestión anterior en 12 meses completos realizó 9,000 inspecciones en todo el año. Y no es solo inspeccionar, estar visitando los comercios; también son los resultados y nuestros resultados son 18 millones de lempiras en multas, cinco millones de lempiras recuperados en procesos de conciliación para los consumidores sin necesidad de pasar procesos largos. Además, hemos logrado sacar de circulación 500,000 lempiras en productos vencidos encontrados en estas inspecciones en lo que va de este año. ¿Qué es lo que más encuentran en estos operativos? De 100 operativos, encontramos irregularidades en aproximadamente el 10% y lo que más encontramos es producto vencido, falta de rotulación de precios y que no aplican descuentos a personas de la tercera y cuarta edad. También encontramos comercios que cobran una tasa adicional sobre el cobro por tarjeta de crédito o POS. La ley estipula que eso no se debe hacer; cobrar un porcentaje adicional no está permitido.

¿Qué sanciones aplican como Protección al Consumidor al encontrar estas irregularidades? Las sanciones van desde un salario mínimo hasta 10,000 salarios mínimos. Todo dependerá de la reincidencia del comercio. Si un comercio se encuentra por primera vez incurriendo en una irregularidad, se le hace un llamado de atención. ¿Cuántos productos han tenido aumento de precios en lo que va de este 2026? En estos meses hay un comportamiento mixto, no todo sube, no todo baja. Productos como el aceite vegetal, el pescado, el pan molde, el queso blanco y el pollo han tenido bajas en sus precios. Por el contrario, productos que han tenido aumento en sus precios son la papa, la cebolla, la leche en polvo y el café, que han mantenido alzas sostenidas durante el año. Hay otro grupo que no ha tenido variaciones en sus precios. El precio del frijol tuvo estabilidad desde enero hasta la mitad de junio; luego aumentó un lempira la libra. El jugo de naranja ha subido 25 centavos; la leche en bolsa, un lempira; la cebolla amarilla, cinco lempiras; la leche en polvo, cinco lempiras; la manteca, un lempira; y la papa, entre cinco y ocho lempiras. El tajo de res, en las últimas dos semanas, no ha tenido aumento, pero anteriormente sí registró incrementos. La canasta básica está integrada por 30 productos, de los cuales 10 han tenido aumentos. Y también hemos tenido 10 productos con precios a la baja y otros con precios estables.