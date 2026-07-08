Ministro del INA: "Las nuevas invasiones serán desalojadas en dos o tres días"

La Reforma Agraria, emitida originalmente en la década de 1970, tuvo un carácter eminentemente social. Su propósito fue sustituir el latifundio y el minifundio por un sistema de propiedad que incorporara a la población campesina al desarrollo económico del país.La legislación establece que la propiedad privada rural conserva su protección siempre que cumpla una función social, es decir, que sea explotada de manera eficiente. Las tierras ociosas o subutilizadas pueden ser objeto de expropiación para ser adjudicadas a familias campesinas o cooperativas.Sin embargo, la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola, aprobada en 1992, introdujo mecanismos que fortalecen la protección de los predios productivos. Bajo esta normativa, una propiedad debidamente registrada y destinada a proyectos agroindustriales u otras actividades productivas no puede ser expropiada por el INA si cumple los requisitos establecidos por la ley."Con la reforma de 1992 es mucho más difícil expropiar una propiedad porque la legislación concede al propietario 18 meses para poner la tierra a producir y puede solicitar una prórroga de hasta seis meses. Cuando los técnicos del INA realizan las inspecciones, generalmente encuentran que las tierras ya están en producción", explicó Talavera.La nueva ley también establece que sus disposiciones aplican a personas naturales y jurídicas con proyectos productivos activos, incluidos aquellos que hayan sido afectados por invasiones, bloqueos o paralizaciones forzadas.