Egipto hace increíble petición tras polémica eliminación ante Argentina

La declaración más dura había sido del técnico, Hossam Hassan: "Diré lo que pienso sin importar las consecuencias. Este fue un partido amañado y todo el mundo lo vio. El resultado se vio influido por factores internos en el terreno de juego durante el partido y por factores externos previos al encuentro. Si tanto quieren que Argentina gane, ¿para qué invitan a todos a participar?".