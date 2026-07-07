Barcelona cierra fichaje, Real Madrid con venta y Xabi lo quiere sacar del equipo

Así avanza el mercado de fichajes este martes 7 de julio en el fútbol internacional: salida, rumores y fichajes en las últimas horas.
OFICIAL // El Bayern Múnich anunció la renovación de Arijon Ibrahimovic con un contrato hasta 2028.
OFICIAL // Ives Valou se convierte en nuevo jugador del Getafe. Llega en calidad de cedido.
Daizen Maeda es pretendido por varios equipos de la Premier League como el Nottingham Forest, Fulham, Everton y Brentford.
OFICIAL // Jaidon Anthony fue anunciado como nuevo jugador del Brentford de Inglaterra.
OFICIAL // El inglés Liam Rosenior fue anunciado como nuevo entrenador del París FC de la Ligue 1.
OFICIAL // El lateral izquierdo Javi Galán, último fichaje del Celta hasta el momento, firmó este martes su contrato por las próximas dos temporadas con el conjunto celeste, después de superar esta mañana con éxito el reconocimiento médico al que fue sometido en la clínica de A Sede.
Fabrizio Romano detalla que la Roma y Paulo Dybala han llegado a un acuerdo para su renovación.
OFICIAL // El técnico estadounidense de origen italiano Pellegrino ('Rino') Matarazzo ha ampliado su contrato como entrenador de la Real Sociedad hasta el final de la temporada 2027/2028, según ha informado este martes el club guipuzcoano.
Informa Fabrizio Romano que Iñigo Martínez renovará su contrato con el Al Nassr de Arabia Saudita tras su buena temporada.
LO CONFIRMA // Fabrizio Romano informa que Ricky Massara se convertirá en el nuevo director técnico de la Juventus.
OFICIAL // Aleksandar Stankovic fue presentado como nuevo jugador del Inter de Milán.
El Villarreal y Betis tienen en la mira a Antonio Blanco. De concretarse una salida del jugador, el Real Madrid se llevaría el 50% de la operación.
LO CONFIRMAN // Informan desde Europa que la Lazio y Sergi Domínguez han llegado a un acuerdo para unirse. El canterano del Barcelona estuvo cedido en el Dinamo Zagreb.
Sport informa que tras la eliminación de Portugal, Cancelo y el Barcelona aceleran para cerrar su fichaje, ya que el jugador quiere dejar Arabia.
Desde Inglaterra informan que el Chelsea no cuenta con Alejandro Garnacho y estarían evaluando mandarlo cedido.
Matteo Moretto informa de que el Real Betis tendría como objetivo prioritario a Fran García.
OFICIAL // Álvaro Arbeloa, que ha dirigido al Real Madrid en el segundo tramo de la última temporada, será el nuevo entrenador del Fulham, tras firmar por el club inglés por los próximos tres años, según anunció su nuevo equipo.
“Es un verdadero honor para mí embarcarme en este nuevo escenario en el Fulham, el club más antiguo de Londres. Siento una gran responsabilidad y estoy profundamente agradecido al señor Khan y Tony Khan por la confianza que han depositado en mí con el Fulham en la ‘Premier League’”, expresó Arbeloa, según recoge la página web de su nuevo equipo.