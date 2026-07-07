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Olimpia con curioso fichaje, crack al Motagua, equipo desaparece y sorpresa con Choco Lozano

El mercado de fichajes del fútbol hondureño sigue generando movimientos inesperados y grandes sorpresas.

Olimpia con curioso fichaje, crack al Motagua, equipo desaparece y sorpresa con Choco Lozano
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Entérate sobre los fichajes y rumores que se han dado en el fútbol hondureño que se han dado en las últimas horas.
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El experimentado portero Michael Perelló sería nuevo refuerzo del Atlético Independiente de Siguatepeque.

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Luis Meléndez podría salir del Motagua e interesa al Atlético Independiente, uno de los nuevos clubes de la Liga Nacional de Honduras.
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Tras ser dado de baja en Marathón, el experimentado lateral Maylor Núñez llegó a un acuerdo para convertirse en nuevo jugador del Juticalpa FC.
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Mauro De Giobbi se olvidó del Juticalpa FC para convertirse en el nuevo entrenador de reservas del Olancho FC.
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Fernando Molina, extécnico del Choloma, fue anunciado como nuevo director técnico del Parrillas One.
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Sebastián Espinoza se irá a préstamo a Club Atlético Independiente. La ficha del jugador le pertenece al Real España.
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El extremo "Pin" Gutiérrez es nuevo jugador del Juticalpa, llega procedente de la UPNFM.
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El Juticalpa FC anunció el fichaje del defensor brasileño Daniel Indio.
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El Juticalpa FC anunció el fichaje del experimentado delantero hondureño Jairo Róchez.
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El delantero Exon Arzú se mantendrá en Real España. El club sampedrano logró un nuevo préstamo con Houston Dynamo, club dueño de su ficha.
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El extremo derecho Avner Portillo será nuevo jugador del Platense de cara a la próxima campaña.
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El experimentado volante zurdo Marcelo Canales será nuevo jugador del Platense de cara a la próxima campaña.
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Sorpresa. Olimpia firmó a la joven promesa Christopher Connor. Se desempeña de mediocampista y es una de las promesas del león para esta temporada.
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Ricardo Majano, exguardián del Independiente de Siguatepeque, es nuevo portero del CD Pirata de la Liga de Ascenso Hondureña.
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El Leones HTC desaparece del fútbol hondureño tras varias temporadas en la Liga Nacional.
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Olancho FC sacó la chequera y anunció el fichaje del brasileño Joanderson, quien regresa a las filas del conjunto potro.
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Bayron Hernández se convirtió en el nuevo preparador de porteros del Independiente de Siguatepeque.
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Thiago Vázquez, hijo de Diego, ha sorprendido en las últimas horas tras hacer pretemporada con el Estrella Roja de Danlí.
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El Motagua dio el bombazo: El goleador tico Jonathan Moya reforzará al equipo azul de cara a la próxima temporada, llega procedente de Arabia Saudita.

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Romell Quioto se mantiene entrenando con Olimpia, pero el delantero hondureño es agente libre, pero en suelo árabe informan que tienen pláticas adelantadas con el Al-Ula FC de la primera división de Arabia Saudita.
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Antony Choco Lozano es agente libre y en la Liga de Israel lo tienen en la mira. Por ahora el delantero hondureño disfruta de sus vacaciones.
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Cristian Cálix fue anunciado como el nuevo fichaje de Estrella Roja de Danlí. Llega procedente de Olancho FC.
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El entrenador hondureño David Fúnez fue anunciado como nuevo director técnico de Cuervos de San Luis, Santa Bárbara.
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