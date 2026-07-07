Olimpia con curioso fichaje, crack al Motagua, equipo desaparece y sorpresa con Choco Lozano

Entérate sobre los fichajes y rumores que se han dado en el fútbol hondureño que se han dado en las últimas horas.
El experimentado portero Michael Perelló sería nuevo refuerzo del Atlético Independiente de Siguatepeque.
Luis Meléndez podría salir del Motagua e interesa al Atlético Independiente, uno de los nuevos clubes de la Liga Nacional de Honduras.
Tras ser dado de baja en Marathón, el experimentado lateral Maylor Núñez llegó a un acuerdo para convertirse en nuevo jugador del Juticalpa FC.
Mauro De Giobbi se olvidó del Juticalpa FC para convertirse en el nuevo entrenador de reservas del Olancho FC.
Fernando Molina, extécnico del Choloma, fue anunciado como nuevo director técnico del Parrillas One.
Sebastián Espinoza se irá a préstamo a Club Atlético Independiente. La ficha del jugador le pertenece al Real España.
El extremo "Pin" Gutiérrez es nuevo jugador del Juticalpa, llega procedente de la UPNFM.
El Juticalpa FC anunció el fichaje del defensor brasileño Daniel Indio.
El Juticalpa FC anunció el fichaje del experimentado delantero hondureño Jairo Róchez.
El delantero Exon Arzú se mantendrá en Real España. El club sampedrano logró un nuevo préstamo con Houston Dynamo, club dueño de su ficha.
El extremo derecho Avner Portillo será nuevo jugador del Platense de cara a la próxima campaña.
El experimentado volante zurdo Marcelo Canales será nuevo jugador del Platense de cara a la próxima campaña.
Sorpresa. Olimpia firmó a la joven promesa Christopher Connor. Se desempeña de mediocampista y es una de las promesas del león para esta temporada.
Ricardo Majano, exguardián del Independiente de Siguatepeque, es nuevo portero del CD Pirata de la Liga de Ascenso Hondureña.
El Leones HTC desaparece del fútbol hondureño tras varias temporadas en la Liga Nacional.
Olancho FC sacó la chequera y anunció el fichaje del brasileño Joanderson, quien regresa a las filas del conjunto potro.
Bayron Hernández se convirtió en el nuevo preparador de porteros del Independiente de Siguatepeque.
Thiago Vázquez, hijo de Diego, ha sorprendido en las últimas horas tras hacer pretemporada con el Estrella Roja de Danlí.
El Motagua dio el bombazo: El goleador tico Jonathan Moya reforzará al equipo azul de cara a la próxima temporada, llega procedente de Arabia Saudita.
Romell Quioto se mantiene entrenando con Olimpia, pero el delantero hondureño es agente libre, pero en suelo árabe informan que tienen pláticas adelantadas con el Al-Ula FC de la primera división de Arabia Saudita.
Antony Choco Lozano es agente libre y en la Liga de Israel lo tienen en la mira. Por ahora el delantero hondureño disfruta de sus vacaciones.
Cristian Cálix fue anunciado como el nuevo fichaje de Estrella Roja de Danlí. Llega procedente de Olancho FC.
El entrenador hondureño David Fúnez fue anunciado como nuevo director técnico de Cuervos de San Luis, Santa Bárbara.