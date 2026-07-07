“La Viuda Negra”: los homicidios que rodearon a parejas de Gabriela Sanarrusia

El nombre de Gabriela de los Ángeles Sanarrusia Chavarría volvió a ocupar titulares tras su asesinato, pero junto a la noticia también resurgió un sobrenombre que durante años circuló entre habitantes de Guanacaste: “La Viuda Negra”.
La joven influencer, de 28 años, fue asesinada junto a su pareja sentimental, un hombre de apellido Agüero, durante un ataque armado registrado la madrugada del sábado dentro de una vivienda ubicada en barrio Irving, en La Cruz.
Sin embargo, más allá del crimen, la investigación también puso nuevamente en el centro de atención el origen de un apodo que había sido mencionado en la zona y que estaba relacionado con una serie de hechos violentos ocurridos alrededor de personas cercanas a ella.
Según medios locales, el sobrenombre comenzó a difundirse entre habitantes de la zona debido a una serie de coincidencias relacionadas con algunas personas con las que Sanarrusia habría mantenido relaciones sentimentales y que posteriormente murieron en hechos violentos.
Además, en anteriores ataques armados registrados en los que, aparentemente, ella habría sido el objetivo, también perdieron la vida otras personas que se encontraban cerca de la joven.
Estas circunstancias alimentaron los comentarios entre vecinos y dieron origen al apodo con el que algunas personas comenzaron a identificarla.
Sin embargo, las autoridades no han establecido ninguna relación entre la influencer y esos homicidios, por lo que el alias corresponde únicamente a una percepción surgida entre habitantes de la zona y no a una acusación oficial.
Hasta ahora, ninguna autoridad judicial ha señalado a Sanarrusia como responsable o partícipe de los hechos violentos relacionados con sus exparejas o personas cercanas.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantiene abierta la investigación para esclarecer el asesinato de la influencer y su pareja, ocurrido en una vivienda de La Cruz.
De acuerdo con la información preliminar, varios hombres armados llegaron durante la madrugada hasta el inmueble, ingresaron por la fuerza y dispararon en repetidas ocasiones contra la pareja, quienes se encontraban dentro de una habitación.
Los agentes judiciales analizan si el doble homicidio estaría relacionado con una posible venganza vinculada a grupos del crimen organizado que operan en la zona norte de Costa Rica.
Sanarrusia ya había sobrevivido a otros ataques armados, antecedentes que ahora forman parte de las líneas de investigación que siguen los agentes del OIJ.
Las autoridades también revisan videos de cámaras de seguridad, recopilan testimonios y analizan diferentes evidencias para identificar a los responsables del ataque.
Como parte de las diligencias, los investigadores indagan además el incendio de un vehículo que presuntamente habría sido utilizado por los atacantes durante la huida y que pudo haber sido quemado para eliminar rastros.
Gabriela Sanarrusia era una figura reconocida en redes sociales. En sus plataformas compartía momentos de su vida cotidiana, viajes, reuniones familiares y publicaciones relacionadas con vehículos de alta gama.
Tras confirmarse su muerte, decenas de usuarios reaccionaron en sus perfiles con mensajes de sorpresa y condolencias, mientras el caso continúa bajo investigación judicial.
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Gabriela Sanarrusia compartía en sus redes sociales fotografías de sus viajes, reuniones familiares y momentos personales antes de su trágica muerte.
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A través de sus plataformas digitales, Gabriela Sanarrusia mostraba momentos junto a familiares, amigos y personas cercanas a su entorno.
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Gabriela Sanarrusia y su esposo.
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