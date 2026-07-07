Más de 50 sitios de Honduras estarán sin energía eléctrica este miércoles 8 de julio

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó en qué zonas programó cortes de electricidad para este miércoles 6 de julio del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Francisco Morazán, Atlántida, Yoro y Colón.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas en varias de estas zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el Distrito Central, la suspensión del suministro se extenderá de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde y afectará el Aeropuerto Toncontín, la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (Cocesna), parte de la colonia 15 de Septiembre, parte de la colonia América, Altos de la colonia América, Supermercado La Colonia #2, colonia San Luis, Camosa, Diario La Tribuna, Comercial Laeisz, colonia Rivas, La Mundial y zonas aledañas. Mientras tanto, en municipios de Francisco Morazán, el corte se desarrollará entre 9:00 de la mañana y 11:00 de la noche, alcanzando las comunidades de Brisas del Campo, Cerrito de Piedra, aldea Marco, aldea El Carbón, San José de Ramos, Los Planes, San Juancito y sectores vecinos.
La Enee también programó interrupciones en Olanchito, Yoro, Olancho y Tocoa, Colón. En Olanchito, varias aldeas permanecerán sin electricidad de 6:00 de la tarde a 11:59 de la noche, entre ellas Carril, Coyoles Aldea, Medina, Chorreras, Tejeras, Santa Bárbara, Tacualtuste, El Nance, Las Minas, San Dimas, San Juan, San Jerónimo, Santa Cruz, Arenal, Teguajal, El Potrero, San Patricio Los Horcones, San Lorenzo Abajo, San Lorenzo, San Marcos y Savana.
En el mismo horario también estarán afectados numerosos barrios y colonias de Olanchito, como El Centro, La Estación, Arriba, Abajo, El Triángulo, Rosales, El Bíblico, Dionisio, Los Ángeles, San Jorge, Murillo, Brisas de Uchapa, Valle Fresco, Bella Vista, San Luis, Rosa Luque, Sitrabarimasa, Libertad, Betania, Guanacaste, Conquista, Mariñán, Universitaria, Joaquín Reyes, Los Laureles, Ramón Amaya Amador, Monte Fresco, Miraflores, Satélite, Jaguas Arriba y Abajo, Marco Tulio, La Torre y el Hospital Aníbal Murillo Escobar, además de decenas de aldeas como Agalteca, Sabanetas, Potrerillo, El Ocote, Calpules, Teguajinal, Juncal, Chaparral, San Carlos, Barranco, Boca de Mame, Piedra del Tigre, Maloa, Trocaire, Armenia, El Cajón, El Bambú, Campo Nuevo, Tepusteca, Bálsamo Oriental, Brisas de Monga, Agua Caliente, Lomitas y Sabanas de Ceibita. En Olancho también se incluyen La Unión, Los Encuentros, Esquipulas del Norte, Carrizal Ciudad Vieja, Puerto Escondido, Caisesa, El Puente, Empacadoras Barimasa y El Cinco.
En el litoral atlántico también se realizarán extensas interrupciones del servicio. De 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, los trabajos afectarán los municipios de Tela, Arizona y Esparta, en Atlántida, así como el municipio de Morazán, Yoro.
Entre los sectores comprendidos figuran la gasolinera Puma Venecia, Villas Elizabeth, Talleres de las Aldeas SOS, colonias Venecia, Villas del Carmen, El Edén, Grandt, 15 de Septiembre, Las Lomas, Nuevo Amanecer, Ayala y Florens; los barrios El Sauce, El Campo Elvir, Miramar, La Bolsa, El Retiro, La Laguna, Delicias, Hiland Creek (sur) y otras zonas urbanas de Tela.
Asimismo, se verán afectadas numerosas aldeas, entre ellas Lancetilla, Piedras Gordas, Cedros, Cabeza de Indio, El Boquete, La Ensenada, Triunfo de la Cruz, Kilómetro 4, 7, 8, 12, 16 y 17, Las Palmas, San Martín, 3 de Mayo Cedros, La Leona, Hicaque, Planes de Hicaque, Planes de Tiburón, Sisama, San Francisco de Saco, Tiburones, Coloradito, Santa María, La Suiza, El Empalme, Hilamo Nuevo, Hilamito, Hilamo Viejo, Mezapa, Mezapita, El Astillero, Matarras y Las Lomas. La suspensión también alcanzará generadores eléctricos como SEMSA, Mangungo y Matarras, además de colonias San Alejo, Brisas de Lean, Reyes y Suyapa en Mezapita.
En otros sectores de Atlántida también habrá cortes en aldeas como La Aurora, El Guayabo, San José de Texiguat, La Bomba, Nueva Florida, La Unión Santa Fe, Lempira, La Concepción, Buena Vista (El Barro), La Yusa, El Coco, Las Piedras, Santa Lucía, Mojimán, Cangelica Arriba y Abajo, San Juan Lempira, El Zapote, Las Delicias, Las Suyapas, Morazán, El Dorado, Río Chiquito, Barranquia, El Jazmín Arriba y Abajo, París de Lean, Flores de Lean, Las Delicias del Cacao, Ceibita Way, El Sitio, Colorado Barra, Nueva Goo, Cayo Venado, Las Rositas, Sombra Verde, Campo Nuevo, Wachipilín, La Tarraloza (Esparta) y Agua Caliente.
Por otra parte, en Tocoa, Colón, los trabajos de mantenimiento provocarán cortes entre 8:30 de la mañana y 5:30 de la tarde. La interrupción abarcará los barrios El Centro, Abajo, Buenos Aires, Las Flores, El Estadio, Brisas y Manga Seca; las colonias El Edén, Colón, La Esperanza, La Brassavola, La Génesis, Naciones Unidas, San Isidro, Miraflores, La Jiret, Palmeras, Toronjal, Los Doctores, Salomón Martínez I y II, Fabio Ochoa, Aurora, Laureles, Alemán II, Las Uvas, 18 de Septiembre, Los Pinos, La Ceiba, La Independencia, La Lempira, Tamarindo, La Occidental, El Pedregal y Prado Verde. Asimismo, estarán sin energía el Mall Mega Plaza, Hospital San Isidro, Hospital Bajo Aguán, estación de Bomberos, DIPPSA, Texaco Basha, Corporación Dinant (Exportadora del Atlántico), Hacienda Ganaderos del Norte y comunidades rurales como Guapinol, La Concepción, Ceibita, La Bolsa I y II, Cayo Sierra, Zamora, Cayo Campo, San José de Corrales, Quebrada de Arena, Salamá, El Barro, Juan Antonio, La Nueva Suyapa, La Arenosa, Taujica, El Novillo, El 15, La 45, La Abisinia y El Tigre.