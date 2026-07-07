Más de 50 sitios de Honduras estarán sin energía eléctrica este miércoles 8 de julio

Por otra parte, en Tocoa, Colón, los trabajos de mantenimiento provocarán cortes entre 8:30 de la mañana y 5:30 de la tarde. La interrupción abarcará los barrios El Centro, Abajo, Buenos Aires, Las Flores, El Estadio, Brisas y Manga Seca; las colonias El Edén, Colón, La Esperanza, La Brassavola, La Génesis, Naciones Unidas, San Isidro, Miraflores, La Jiret, Palmeras, Toronjal, Los Doctores, Salomón Martínez I y II, Fabio Ochoa, Aurora, Laureles, Alemán II, Las Uvas, 18 de Septiembre, Los Pinos, La Ceiba, La Independencia, La Lempira, Tamarindo, La Occidental, El Pedregal y Prado Verde. Asimismo, estarán sin energía el Mall Mega Plaza, Hospital San Isidro, Hospital Bajo Aguán, estación de Bomberos, DIPPSA, Texaco Basha, Corporación Dinant (Exportadora del Atlántico), Hacienda Ganaderos del Norte y comunidades rurales como Guapinol, La Concepción, Ceibita, La Bolsa I y II, Cayo Sierra, Zamora, Cayo Campo, San José de Corrales, Quebrada de Arena, Salamá, El Barro, Juan Antonio, La Nueva Suyapa, La Arenosa, Taujica, El Novillo, El 15, La 45, La Abisinia y El Tigre.