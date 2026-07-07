Taxistas cierran otra vez El Progreso; alcalde Alexander López convoca a reunión

Este martes, los taxistas cerraron los accesos al centro de El Progreso, Yoro desde el puente Pénjamo y otros puntos estratégicos. Sin embargo, las principales salidas y entradas de la ciudad permanecen habilitadas.
Los manifestantes reiteraron el llamado al diálogo con las autoridades municipales y convocaron a tomas pacíficas. Los ciudadanos, en tanto, deben movilizarse a sus trabajos o centros educativos a pie o en motocicleta, debido a que los bloqueos.
También se instruyó permitir el paso al personal de salud y pacientes que se dirigen a hospitales, clínicas o centros de salud.
Los taxistas pidieron comprensión a la población y señalaron que esta lucha no solo es de ellos, sino también en beneficio de todos los progreseños.
La toma se extenderá hasta las 11:00 am o 2:00 pm, hora en que la municipalidad convocó a un acercamiento al diálogo en el Museo Histórico de la ciudad.
El conflicto por el aumento a la tasa vial municipal en El Progreso sigue escalando, luego de que el alcalde Alexander López no asistiera al llamado a diálogo convocado para la noche del lunes por sectores de la sociedad civil, empresarios y transportistas en la Cámara de Comercio e Industrias de El Progreso.
La ausencia del jefe edilicio fue interpretada por los sectores inconformes como un nuevo cierre a la posibilidad de acercamiento, en medio del rechazo ciudadano al ajuste, que según los manifestantes supera el 300% y golpea directamente a transportistas, taxistas, comerciantes y pobladores.
El alcalde Alexander López defendió el lunes el ajuste aprobado, asegurando que los recursos serán destinados al proyecto de Modernidad Vial y Ampliación del Distrito Comercial.
Según, explicó, la municipalidad contempla la pavimentación de al menos 20 kilómetros de calles con concreto hidráulico y busca mejorar la movilidad urbana, fortalecer el comercio y evitar que El Progreso quede rezagado frente a otros proyectos de desarrollo en la zona.
La decisión de reunirse este día a las 2:00 pm podría ponerle punto final a un conflicto que ya se ha prolongado varios días.
El conflicto por la tasa vial mantiene a El Progreso en un punto crítico, entre el argumento municipal de financiar obras de infraestructura y el rechazo de ciudadanos, empresarios, regidores y transportistas que consideran desproporcionado el incremento. Hay siete regidores que se oponen al ajusto, y algunos lo consideran ilegal.