  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Senadora le responde a Mbappé y le hace insólita petición: "El problema es entre vos y yo"

La polémica entre la senadora paraguaya Celeste Amarilla y Kylian Mbappé sigue escalando tras el Mundial 2026.

Senadora le responde a Mbappé y le hace insólita petición: El problema es entre vos y yo
1 de 18

Surge nueva polémica entre la senadora de Paraguay y Kylian Mbappé al extremo de que ella le ha mandado una contundente amenaza.

Fotos Instagram.
Senadora le responde a Mbappé y le hace insólita petición: El problema es entre vos y yo
2 de 18

Kylian Mbappé se encuentra inmerso en una nueva polémica debido al cruce con la senadora paraguaya, Celeste Amarilla.
Senadora le responde a Mbappé y le hace insólita petición: El problema es entre vos y yo
3 de 18

El delantero francés Kylian Mbappé condenó las afirmaciones de una senadora paraguaya y la calificó de "despreciable" e indigna de su cargo, después de que esta hiciera una serie de comentarios racistas burlándose de su origen y educación.
Senadora le responde a Mbappé y le hace insólita petición: El problema es entre vos y yo
4 de 18

Celeste Amarilla, del Partido Liberal Radical de Paraguay, publicó sus comentarios en X tras la derrota de su país ante Francia en los octavos de final del Mundial. La senadora lo llamó "camerunés colonizado" que finge ser francés y lo calificó con adjetivos como "resentido, rico nuevo, prepotente y feo".
Senadora le responde a Mbappé y le hace insólita petición: El problema es entre vos y yo
5 de 18

Mbappé le respondió: "Señora Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo".
Senadora le responde a Mbappé y le hace insólita petición: El problema es entre vos y yo
6 de 18

"Usted no representa a Paraguay, ese país que ha derrochado pasión y honor a lo largo de toda la competencia. "Por su inconsciencia y su racismo descarado, el mundo entero ya ha olvidado la trayectoria y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron en este Mundial y dieron lugar a una mujer incompetente que proyecta la peor imagen posible de su país", le dijo Mbappé a la senadora.
Senadora le responde a Mbappé y le hace insólita petición: El problema es entre vos y yo
7 de 18

Posteriormente, la cancillería en Asunción publicó un comunicado en el que expresó que el gobierno "deplora y rechaza" los comentarios de Amarilla y que "de ninguna manera representan" al "pueblo paraguayo".
Senadora le responde a Mbappé y le hace insólita petición: El problema es entre vos y yo
8 de 18

La legisladora se ha vuelto a pronunciar y afirmó que su conflicto es exclusivamente con el jugador, aseguró que nunca atacó a Francia y sostuvo que eliminó uno de sus mensajes al reconocer que había reaccionado “con la sangre hirviendo”.
Senadora le responde a Mbappé y le hace insólita petición: El problema es entre vos y yo
9 de 18

"El problema es entre tú y yo. Nunca dije nada de Francia, lo mío es contigo. Yo estudié en un colegio francés desde los 2 años hasta los 17, cuando concluí mi formación secundaria. Soy lo que soy gracias al Collège de L'Immaculée Conception y estoy donde estoy gracias a la formación que me dio; cantábamos La Marsellesa y honrábamos su bandera junto con la nuestra. Hablo francés y amo visitar Francia. La pasada Navidad la pasé con mi familia en Courchevel y recibimos el Año Nuevo en Saint-Tropez. Nada con Francia, el problema es contigo" comenó diciendo la senadora en referencia a Mbappé.
Senadora le responde a Mbappé y le hace insólita petición: El problema es entre vos y yo
10 de 18

"A mí me enoja mucho tu arrogancia y desprecio desde antes del partido. Dijiste: "Si hay que meter las manos en la mierda, vamos a meterlas". No somos estúpidos; entendimos perfectamente que la mierda era el equipo paraguayo, y el equipo paraguayo somos todos. Luego dijiste que se iban a sacar el esmoquin; también entendimos bien que ustedes son tan elegantes que usan esmoquin y nosotros, pobres y brutos como somos, ni sabemos bien lo que es. Igual todo Paraguay quedó callado, incluso yo. Aguantamos", fue otro de los mensajes de la senadora dirigidos a Mbappé.
Senadora le responde a Mbappé y le hace insólita petición: El problema es entre vos y yo
11 de 18

La senadora explicó motivos de su enfado con Mbappé: "Despreciaste el saludo de nuestro arquero. Eso no se hace. El saludo entre rivales después de la contienda es casi sagrado, en la guerra y en la paz, en la derrota y en la victoria; y tú le negaste la mano y le gritaste tu victoria en la cara. Eso no se hace. Mostraste tu desprecio, tu arrogancia y tu mala educación en un segundo. A mí me dolió, a todo mi país le dolió, y mucho. Francia debería reclamártelo, porque es un país de caballeros, con siglos de historia y de "savoir faire". Francia debería reclamar tu conducta", dijo.
Senadora le responde a Mbappé y le hace insólita petición: El problema es entre vos y yo
12 de 18

Según Amarilla, ella está arrepentida: "Sin embargo, al rato me arrepentí de haber maltratado con los mismos insultos que recibo yo, porque a mí también me desprecian por ser morena y latina; "sudaca" nos dicen. Me arrepentí y borré la publicación. Me di cuenta de que estaba repitiendo patrones que detesto y la borré. Entiendo que eso te haya molestado, porque es humillante", dijo.
Senadora le responde a Mbappé y le hace insólita petición: El problema es entre vos y yo
13 de 18

Pese a reconocer ese arrepentimiento, la senadora reclamó que Mbappé también se retracte de las expresiones que dirigió hacia ella.
Senadora le responde a Mbappé y le hace insólita petición: El problema es entre vos y yo
14 de 18

"Ahora exijo que tú también te retractes conmigo y me pidas disculpas. Yo tampoco voy a tolerar tu violencia. Tú no me conoces, no tienes idea de quién soy y no tienes ningún derecho a decir que soy una mujer despreciable, indigna del cargo que ocupo. Yo soy Senadora de la Nación Paraguaya, electa con votos", dijo la senadora.
Senadora le responde a Mbappé y le hace insólita petición: El problema es entre vos y yo
15 de 18

"¿Quién eres tú para tratarme de indigna o despreciable si ni siquiera me conoces? ¡Violencia de género pura y dura! ¡Violencia política contra una mujer que llegó adonde está con el voto popular de su pueblo! Justamente tú, despreciando al género, justamente tú, ofendiendo a la mujer", señaló de forma molesta la senadora.

Senadora le responde a Mbappé y le hace insólita petición: El problema es entre vos y yo
16 de 18

La senadora amenazó con demandar a Mbappé: " Yo no ataqué tu color ni tus preferencias; no ataques mi condición de mujer y política. Retráctate conmigo, honra a tu ciudadanía francesa y pídeme disculpas; caso contrario, podré iniciar acciones legales por violencia de género", dijo.
Senadora le responde a Mbappé y le hace insólita petición: El problema es entre vos y yo
17 de 18

Celeste Amarilla insiste en pelearse contra Kylian Mbappé; ahora amenaza al francés con pedir disculpas o presentará demanda por violencia de género.
Senadora le responde a Mbappé y le hace insólita petición: El problema es entre vos y yo
18 de 18

Tras esta carta, el cruce de declaraciones podría escalar nuevamente a medidas diplomáticas, pasando de la emisión de comunicados o mensajes en redes sociales a determinación legales con alcance internacional.
Cargar más fotos