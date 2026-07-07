Senadora le responde a Mbappé y le hace insólita petición: "El problema es entre vos y yo"

Surge nueva polémica entre la senadora de Paraguay y Kylian Mbappé al extremo de que ella le ha mandado una contundente amenaza.
Kylian Mbappé se encuentra inmerso en una nueva polémica debido al cruce con la senadora paraguaya, Celeste Amarilla.
El delantero francés Kylian Mbappé condenó las afirmaciones de una senadora paraguaya y la calificó de "despreciable" e indigna de su cargo, después de que esta hiciera una serie de comentarios racistas burlándose de su origen y educación.
Celeste Amarilla, del Partido Liberal Radical de Paraguay, publicó sus comentarios en X tras la derrota de su país ante Francia en los octavos de final del Mundial. La senadora lo llamó "camerunés colonizado" que finge ser francés y lo calificó con adjetivos como "resentido, rico nuevo, prepotente y feo".
Mbappé le respondió: "Señora Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo".
"Usted no representa a Paraguay, ese país que ha derrochado pasión y honor a lo largo de toda la competencia. "Por su inconsciencia y su racismo descarado, el mundo entero ya ha olvidado la trayectoria y el esfuerzo histórico que sus jugadores lograron en este Mundial y dieron lugar a una mujer incompetente que proyecta la peor imagen posible de su país", le dijo Mbappé a la senadora.
Posteriormente, la cancillería en Asunción publicó un comunicado en el que expresó que el gobierno "deplora y rechaza" los comentarios de Amarilla y que "de ninguna manera representan" al "pueblo paraguayo".
La legisladora se ha vuelto a pronunciar y afirmó que su conflicto es exclusivamente con el jugador, aseguró que nunca atacó a Francia y sostuvo que eliminó uno de sus mensajes al reconocer que había reaccionado “con la sangre hirviendo”.
"El problema es entre tú y yo. Nunca dije nada de Francia, lo mío es contigo. Yo estudié en un colegio francés desde los 2 años hasta los 17, cuando concluí mi formación secundaria. Soy lo que soy gracias al Collège de L'Immaculée Conception y estoy donde estoy gracias a la formación que me dio; cantábamos La Marsellesa y honrábamos su bandera junto con la nuestra. Hablo francés y amo visitar Francia. La pasada Navidad la pasé con mi familia en Courchevel y recibimos el Año Nuevo en Saint-Tropez. Nada con Francia, el problema es contigo" comenó diciendo la senadora en referencia a Mbappé.
"A mí me enoja mucho tu arrogancia y desprecio desde antes del partido. Dijiste: "Si hay que meter las manos en la mierda, vamos a meterlas". No somos estúpidos; entendimos perfectamente que la mierda era el equipo paraguayo, y el equipo paraguayo somos todos. Luego dijiste que se iban a sacar el esmoquin; también entendimos bien que ustedes son tan elegantes que usan esmoquin y nosotros, pobres y brutos como somos, ni sabemos bien lo que es. Igual todo Paraguay quedó callado, incluso yo. Aguantamos", fue otro de los mensajes de la senadora dirigidos a Mbappé.
La senadora explicó motivos de su enfado con Mbappé: "Despreciaste el saludo de nuestro arquero. Eso no se hace. El saludo entre rivales después de la contienda es casi sagrado, en la guerra y en la paz, en la derrota y en la victoria; y tú le negaste la mano y le gritaste tu victoria en la cara. Eso no se hace. Mostraste tu desprecio, tu arrogancia y tu mala educación en un segundo. A mí me dolió, a todo mi país le dolió, y mucho. Francia debería reclamártelo, porque es un país de caballeros, con siglos de historia y de "savoir faire". Francia debería reclamar tu conducta", dijo.
Según Amarilla, ella está arrepentida: "Sin embargo, al rato me arrepentí de haber maltratado con los mismos insultos que recibo yo, porque a mí también me desprecian por ser morena y latina; "sudaca" nos dicen. Me arrepentí y borré la publicación. Me di cuenta de que estaba repitiendo patrones que detesto y la borré. Entiendo que eso te haya molestado, porque es humillante", dijo.
Pese a reconocer ese arrepentimiento, la senadora reclamó que Mbappé también se retracte de las expresiones que dirigió hacia ella.
"Ahora exijo que tú también te retractes conmigo y me pidas disculpas. Yo tampoco voy a tolerar tu violencia. Tú no me conoces, no tienes idea de quién soy y no tienes ningún derecho a decir que soy una mujer despreciable, indigna del cargo que ocupo. Yo soy Senadora de la Nación Paraguaya, electa con votos", dijo la senadora.
"¿Quién eres tú para tratarme de indigna o despreciable si ni siquiera me conoces? ¡Violencia de género pura y dura! ¡Violencia política contra una mujer que llegó adonde está con el voto popular de su pueblo! Justamente tú, despreciando al género, justamente tú, ofendiendo a la mujer", señaló de forma molesta la senadora.
La senadora amenazó con demandar a Mbappé: " Yo no ataqué tu color ni tus preferencias; no ataques mi condición de mujer y política. Retráctate conmigo, honra a tu ciudadanía francesa y pídeme disculpas; caso contrario, podré iniciar acciones legales por violencia de género", dijo.
Celeste Amarilla insiste en pelearse contra Kylian Mbappé; ahora amenaza al francés con pedir disculpas o presentará demanda por violencia de género.
Tras esta carta, el cruce de declaraciones podría escalar nuevamente a medidas diplomáticas, pasando de la emisión de comunicados o mensajes en redes sociales a determinación legales con alcance internacional.