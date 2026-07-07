Senadora le responde a Mbappé y le hace insólita petición: "El problema es entre vos y yo"

La senadora explicó motivos de su enfado con Mbappé: "Despreciaste el saludo de nuestro arquero. Eso no se hace. El saludo entre rivales después de la contienda es casi sagrado, en la guerra y en la paz, en la derrota y en la victoria; y tú le negaste la mano y le gritaste tu victoria en la cara. Eso no se hace. Mostraste tu desprecio, tu arrogancia y tu mala educación en un segundo. A mí me dolió, a todo mi país le dolió, y mucho. Francia debería reclamártelo, porque es un país de caballeros, con siglos de historia y de "savoir faire". Francia debería reclamar tu conducta", dijo.