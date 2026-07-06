Edu Aguirre se desahoga tras eliminación de Cristiano en el Mundial: “Me duele”

La dura eliminación de Portugal y Cristiano Ronaldo ha provocado miles de reacciones, una la de su íntimo amigo, el reconocido periodista Edu Aguirre.
Los lusos cayeron en los octavos de final por la mínima en la recta final del partido con un tanto de Mikel Merino.
Este tanto significó la eliminación de Portugal del Mundial 2026, el último baile de Cristiano Ronaldo en una Copa del Mundo.
Luego de quedar fuera, Cristiano Ronaldo rompió en llanto, generando la reacción de sus seguidores, prensa y su íntimo amigo: Edu Aguirre.
Edu Aguirre llegó al programa de los 'Jugones' de El Chiringuito y ahí se desahogó al hablar sobre su amigo.
“Hay que alejarse un poco del odio, de las rivalidades, de la envidia”, comentó el comunicador tras el triunfo de España y la eliminación de Portugal.
“Me alegro mucho por la gente de mi país. Y me duele mucho ver cómo Cristiano Ronaldo se elimina, que es amigo mío”, continuaba.
“Estoy superorgulloso de ser amigo de Cristiano, de seguir aprendiendo de Cristiano, del legado que está dejando. Es una leyenda y, aunque hable mucho, lo que está haciendo y lo que ha hecho con 41 años, estar donde está, es inmortal y va a ser inmortal siempre”, complementó.
Y seguía contando: “Él es especial. Puede ganar más o menos, pero tiene un aura que no va a tener nadie nunca”.
“Desde los cuatro años ya han seguido a Cristiano niños que no lo han visto jugar nunca, que siguen pidiendo ver sus videos en YouTube. Eso no va a ocurrir con ningún otro jugador en el mundo”, expresó.
El comunicador de El Chiringuito defendió a su amigo Cristiano Ronaldo, que a sus 41 años, sigue demostrando un buen nivel.
“Los que rajan tanto, a ver si con 41 años están donde están y tienen la disciplina que sigue teniendo él veinticuatro siete, trescientos sesenta y cinco días del año”, finalizó.
Edu Agurre se convirtió en uno de los mejores amigos de Cristiano Ronaldo desde hace años y con el tiempo, pese a la distancia, han mantenido ese lazo.
Cristiano Ronaldo disputó su último partido con su selección contra España (0-1) y aseguró sentirse con la “conciencia tranquila” y “contento” por su legado.
Antes de Cristiano, Portugal no tenía ningún título. Estoy contento. El mayor título que gané con la selección fue en 2016 -la Eurocopa-; para mí tiene la misma dimensión que un Mundial. Mañana será otro día y la vida sigue”, dijo en zona mixta.