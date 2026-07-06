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Bélgica se burla de Trump tras eliminar a Estados Unidos, llanto y enfado

La burla de Bélgica a Donald Trump tras eliminar a Estados Unidos del Mundial 2026, jugadores lloran y enfado de Pochettino.

Bélgica se burla de Trump tras eliminar a Estados Unidos, llanto y enfado
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La Selección de Estados Unidos dijo adiós al Mundial 2026 de la peor forma: una goleada ante Bélgica en octavos de final.

 Fotos EFE / Redes
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Los norteamericanos llegaban con la polémica roja anulada por la FIFA a Balogun tras la intervención de Donald Trump. El delantero fue titular en el duelo luego de haber sido expulsado en dieciseisavos; este tema había generado molestia por parte de los belgas.

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Los europeos salieron con su mejor versión y en el minuto 9 pegaron primero en el partido con un gol de Charles De Ketelaere.

 Foto cortesía ESPN
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Bélgica comenzaba a ilusionarse, pero recibió una respuesta rápida de Estados Unidos.

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Tillman con un nuevo tiro libre la mandó a guardar en el fondo de la meta de Courtois, eso sí, con un desvío por parte de la barrera.

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Estados Unidos estaba festejando con todo el empate, pero no se esperaba que Bélgica le diera otro golpe.

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Charles De Ketelaere reapareció para sellar su doblete y darle nuevamente la ventaja a los belgas, que se fueron al descanso con el marcador arriba.

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En la segunda parte, se vino la pesadilla para Estados Unidos: Vanaken aprovechó el error del portero Freese y fulminó la meta estadounidense.

 Foto cortesía DAZN
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La reacción del guardameta estadounidense lo decía todo: un grave error que les terminó costando caro.

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Estados Unidos la estaba pasando mal y estaba siendo eliminado en su propia casa.
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El enfado de Mauricio Pochettino fue visto por todo el estadio, el técnico golpeó lo botes con agua durante el partido.
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Christian Pulisic recibió una dura entrada y encendió las alarmas en el partido, pero finalmente se recuperó.

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Para acabar con el partido llegó nada más y nada menos que Romelu Lukaku, el goleador de la Selección de Bélgica.

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El delantero festejó con todo su tanto. Le decía al público que no los escuchaba.

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También hizo señas a lo mucho que se habló en la previa del partido. Pero más adelante, se vino la burla a Donald Trump.

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El equipo se fue a la esquina e hicieron el bailecito de Donald Trump. Con el 4-1 a su favor, sellaron un partidazo.
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"En el gol de Lukaku los futbolistas de Bélgica festejaron haciendo el baile que suele hacer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump", comparten en redes sociales.
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Estados Unidos se despidió de la forma en casa: con una goleada y fuera de la fiesta de los cuartos de final del Mundial 2026.

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Los jugadores mostraron su decepción tras quedar fuera de la siguiente ronda de la Copa del Mundo que se disputa en su país.

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Folarin Balogun y Mauricio Pochettino durante el cambio del delantero. Se armó polémica por su habilitación para este juego.

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La tristeza de los jugadores de Estados Unidos tras quedar eliminados del Mundial 2026.
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Las lágrimas de los estadounidenses luego de ser goleados por Bélgica y quedar fuera de los cuartos de final.
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Estados Unidos es la tercera anfitriona en ser eliminada en esta fase. Antes se despidieron Canadá y México.
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Por su parte, Bélgica avanza a la siguiente ronda del Mundial 2026 y se enfrentará a España.
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