Bélgica se burla de Trump tras eliminar a Estados Unidos, llanto y enfado

La Selección de Estados Unidos dijo adiós al Mundial 2026 de la peor forma: una goleada ante Bélgica en octavos de final.
Los norteamericanos llegaban con la polémica roja anulada por la FIFA a Balogun tras la intervención de Donald Trump. El delantero fue titular en el duelo luego de haber sido expulsado en dieciseisavos; este tema había generado molestia por parte de los belgas.
Los europeos salieron con su mejor versión y en el minuto 9 pegaron primero en el partido con un gol de Charles De Ketelaere.
Bélgica comenzaba a ilusionarse, pero recibió una respuesta rápida de Estados Unidos.
Tillman con un nuevo tiro libre la mandó a guardar en el fondo de la meta de Courtois, eso sí, con un desvío por parte de la barrera.
Estados Unidos estaba festejando con todo el empate, pero no se esperaba que Bélgica le diera otro golpe.
Charles De Ketelaere reapareció para sellar su doblete y darle nuevamente la ventaja a los belgas, que se fueron al descanso con el marcador arriba.
En la segunda parte, se vino la pesadilla para Estados Unidos: Vanaken aprovechó el error del portero Freese y fulminó la meta estadounidense.
La reacción del guardameta estadounidense lo decía todo: un grave error que les terminó costando caro.
Estados Unidos la estaba pasando mal y estaba siendo eliminado en su propia casa.
El enfado de Mauricio Pochettino fue visto por todo el estadio, el técnico golpeó lo botes con agua durante el partido.
Christian Pulisic recibió una dura entrada y encendió las alarmas en el partido, pero finalmente se recuperó.
Para acabar con el partido llegó nada más y nada menos que Romelu Lukaku, el goleador de la Selección de Bélgica.
El delantero festejó con todo su tanto. Le decía al público que no los escuchaba.
También hizo señas a lo mucho que se habló en la previa del partido. Pero más adelante, se vino la burla a Donald Trump.
El equipo se fue a la esquina e hicieron el bailecito de Donald Trump. Con el 4-1 a su favor, sellaron un partidazo.
"En el gol de Lukaku los futbolistas de Bélgica festejaron haciendo el baile que suele hacer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump", comparten en redes sociales.
Estados Unidos se despidió de la forma en casa: con una goleada y fuera de la fiesta de los cuartos de final del Mundial 2026.
Los jugadores mostraron su decepción tras quedar fuera de la siguiente ronda de la Copa del Mundo que se disputa en su país.
Folarin Balogun y Mauricio Pochettino durante el cambio del delantero. Se armó polémica por su habilitación para este juego.
La tristeza de los jugadores de Estados Unidos tras quedar eliminados del Mundial 2026.
Las lágrimas de los estadounidenses luego de ser goleados por Bélgica y quedar fuera de los cuartos de final.
Estados Unidos es la tercera anfitriona en ser eliminada en esta fase. Antes se despidieron Canadá y México.
Por su parte, Bélgica avanza a la siguiente ronda del Mundial 2026 y se enfrentará a España.