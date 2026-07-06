Real Madrid con nuevo fichaje, oferta de 100 millones y giro inesperado con Klopp

Así marcha el mercado de fichajes este lunes 06 de julio en los grandes equipos de Europa: rumores, salidas y los refuerzos.
OFICIAL// Filipe Luís, entrenador brasileño y exjugador del Atlético de Madrid, se convirtió este lunes en el nuevo técnico del AS Mónaco hasta junio de 2028, según informó el club francés.
OFICIAL // El Getafe ha hecho oficial este lunes el regreso al equipo del argentino Zaid Romero, que continuará vinculado al conjunto español hasta el 2030 tras llegar a un acuerdo con el Brujas belga para un traspaso definitivo.
Fabrizio Romano confirma que ya hay un acuerdo entre el Atlético de Madrid y Kang In Lee. El traspaso rondaría los 40 millones de euros; llegaría procedente del PSG.
OFICIAL // El Valencia y el técnico Carlos Corberán han llegado a un acuerdo para ampliar el contrato que les unía hasta 2027 y que ahora finaliza en 2028, según anunció el club en un comunicado este lunes en el que remarcó que cree que es el entrenador idóneo para crecer las próximas campañas.
OFICIAL // El centrocampista Sandro Tonali se convirtió este lunes en nuevo jugador del Tottenham, procedente del Newcastle, según anunció el club londinense en un comunicado, en lo que supondría la operación más costosa de la historia para un futbolista italiano.
OFICIAL // Zinedin Smajlovic se convierte en nuevo jugador del Olympiakos de Grecia a cambio de 6,5 millones de euros.
Informan que el Tottenham estaría forzando la salida de Cuti Romero y Fabrizio Romano revela que el Barcelona está pendiente a su situación.
Corriere dello Sport informa que el Milán estaría interesado en los servicios de Nico Jackson, cedido al Bayern.
Marc Casadó sobre su futuro: "Tengo ganas de volver a empezar. Ha sido una temporada distinta. A nadie le gusta participar menos. Toque lo que me toque, daré todo por el club. Mientras el míster y el club quieran, seguiré aquí", dijo a Jijantes.
OFICIAL // Oliver Glasner se convierte en nuevo entrenador del Nottingham Forest.
OFICIAL //Javier Aguirre cerró hace unas horas su ciclo como seleccionador del fútbol mexicano con tres fracasos en tres mundiales, pero esta vez hizo un gran trabajo en la mente de sus jugadores, que ahora pueden competir de tú a tú contra los mejores, un gran capital para su sucesor, Rafael Márquez.
OFICIAL // El español Roberto Martínez, que anunció tras la derrota ante España que no continuará al frente de la selección portuguesa, es el undécimo entrenador que no continúa luego del Mundial 2026.
Alfie Haaland sobre el futuro de su hijo: "No quiero hablar mucho sobre las elecciones en otros clubes. Está contento en el City, tiene un contrato largo... pero cualquier jugador quiere jugar en el Real Madrid".
OFICIAL // Marcelo Brozovic deja al Al Nassrde Arabia Saudita y queda como agente libre.
Desde Brasil informan que Carlo Ancelotti continuará en el banquillo de Brasil tal y como estaba pactado.
Según Matteo Moretto, Dani Ceballos y el Betis están a punto de llegar a un acuerdo y solo faltaría solucionar "una ligera diferencia económica".
OFICIAL // Barcelona anuncia refuerzo para la cantera: Joni Hernández es nuevo futbolista del Barça Atlètic. Llega procedente del Tenerife y ahora se incorpora a La Masía.
OFICIAL // El Real Madrid ha fichado al lateral derecho neeerlandés Denzel Dumfries, que procede del Inter de Milán y que vestirá la camiseta del equipo blanco durante cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030, según hicieron oficial ambos clubes este domingo.
El Manchester United estaría dispuesto a ofrecer una buena cantidad de dinero al Real Madrid por Aurelien Tchouaméni. Marca revela que sería un movimiento que rondaría los 100 millones de euros.
Florian Plettenberg informa que tras la salida de Koeman del banquillo de Países Bajos, el nombre que suena para sustituirlo es el de Arne Slot.
OFICIAL // El técnico alemán Jürgen Klopp afirmó que está "preparado" para entrenar a la selección alemana tras la dimisión de Julian Nagelsmann a raíz del fracaso de 'Die Mannschaft' en el Mundial, pero recalcó que quedan conversaciones "intensas", porque el fútbol germano debe cambiar para volver a cosechar éxitos.