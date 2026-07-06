Gobierno de Paraguay con inesperada reacción tras insultos de senadora contra Mbappé

Sigue el escándalo. Senadora opositora Celeste Amarilla compartió lamentables comentarios sobre Mbappé y el Gobierno de Paraguay responde.
"Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, RESENTIDO, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muert* de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped...",comenzaba en su posteo en redes.
"Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una BOFETADA de mano abierta después que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del fútbol", finalizó.
Su comentario generó la respuesta de Mbappé, a quien no dudó en atacar:"Madame Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión".
"Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadoras lograron".
También el delantero dejó en claro que no tolerará discursos que promuevan el odio y añadió: "Dejando paso a una dama incompetente... Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio por todo el mundo".
Tras los comentarios hechos por la Senadora, el Gobierno de Paraguay ha reaccionado y ha tomado una postura con la polémica que han generado sus declaraciones.
El Gobierno de Paraguay deploró este lunes los comentarios de la senadora opositora Celeste Amarilla hacia el delantero Kylian Mbappé y aclaró que corresponden a una "responsabilidad individual" y ratificó su "histórica relación de amistad" y respeto hacia el pueblo francés.
En un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno paraguayo afirmó que las expresiones de Amarilla "son contrarias a los valores y principios que inspiran la convivencia pacífica y el respeto a la dignidad humana" que el país suramericano promueve.
"Las manifestaciones de la referida legisladora corresponden exclusivamente al ejercicio de su responsabilidad individual como integrante del Poder Legislativo y de ninguna manera representan la posición del Gobierno de la República del Paraguay ni del pueblo paraguayo", agregó la nota.
Además, el Ejecutivo reafirmó "su firme compromiso con la promoción de los derechos humanos, la igualdad y el respeto entre las personas, la lucha contra el racismo, la xenofobia, la intolerancia y toda manifestación de odio o discriminación".
En ese sentido, expresó "su solidaridad con quienes pudieran haberse sentido afectados por dichas declaraciones" y reiteró "su respeto hacia el pueblo francés, con el cual -aseguró- el Paraguay mantiene una histórica relación de amistad, cooperación y entendimiento mutuo".
Poco antes, el vicepresidente paraguayo, Pedro Alliana, y varios congresistas rechazaron los dichos de la senadora, que tacharon de racistas, y destacaron la buena amistad entre la nación suramericana y Francia.
Asimismo, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) anunció este lunes que "presentará" una denuncia ante la fiscalía por las declaraciones "racistas" de la senadora paraguaya dirigida hacia Mbappé.
"Las declaraciones racistas de la senadora paraguaya Celeste Amarilla dirigidas a Kylian Mbappé son totalmente abyectas e inaceptables. ¿Cómo se puede pronunciar un discurso así?. Estas declaraciones son delictivas y condenables. Deben ser perseguidas aquí como en cualquier otro lugar", criticó la federación francesa.
"La Federación brinda todo su apoyo a su capitán, a sus jugadores y, en general, a todas las víctimas de este tipo de comentarios odiosos", dijo la Federación Francesa de Fútbol.
"Los jugadores de la selección francesa representan a Francia; es nuestro país el que está siendo insultado", sentenció la Federación Francesa de Fútbol.