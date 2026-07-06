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Cristiano Ronaldo recibe burlas de España y su mejor amigo causa revuelo

La eliminación de Portugal y Cristiano Ronaldo a manos de España generó una enorme repercusión internacional

Cristiano Ronaldo recibe burlas de España y su mejor amigo causa revuelo
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La prensa internacional reaccionó a la dura eliminación de Cristiano Ronaldo en octavos de final de la Copa del Mundo.

 Foto EFE.
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La eliminación de Portugal en el Mundial 2026 provocó una ola de reacciones alrededor del mundo. La derrota por 1-0 ante España en los octavos de final no solo significó el final del camino para la selección portuguesa, sino también un capítulo histórico en la carrera de Cristiano Ronaldo, quien disputó posiblemente su última Copa del Mundo.

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Tras el pitazo final, los principales medios deportivos internacionales colocaron el nombre de Cristiano Ronaldo en sus portadas y análisis, destacando la tristeza de una eliminación que marca el cierre de una era mundialista para uno de los jugadores más importantes de la historia.

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En España, la prensa celebró el triunfo de la selección dirigida por Luis de la Fuente, pero también reconoció la magnitud del rival que dejaron en el camino. Los medios españoles resaltaron que eliminar a Portugal significó mucho más que avanzar de ronda,

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La eliminación de Portugal en el Mundial 2026 a manos de España generó una enorme repercusión internacional.
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Los principales medios deportivos del mundo colocaron al astro portugués como el gran protagonista de una jornada marcada por la emoción, destacando el posible último capítulo de una carrera mundialista que comenzó en Alemania 2006 y que estuvo llena de récords, goles y momentos históricos.
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Diversos medios destacaron que Mikel Merino apareció en el momento decisivo para sentenciar el partido y dejar fuera a un Portugal que resistió durante gran parte del encuentro.
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La prensa internacional hizo especial énfasis en la imagen de Cristiano Ronaldo después del partido. El delantero portugués fue captado visiblemente emocionado tras quedar fuera del torneo, protagonizando una de las escenas más recordadas del Mundial 2026.
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Medios de diferentes países coincidieron en que, más allá del resultado deportivo, la eliminación representa el final de una etapa histórica. Cristiano Ronaldo disputó su sexto Mundial y dejó una huella difícil de repetir, convirtiéndose en uno de los futbolistas con mayor presencia y protagonismo en la historia del torneo.
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Diario Marca de España se mofó de Cristiano Ronaldo.
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En España, la prensa resaltó la forma dramática en la que la selección dirigida por Luis de la Fuente logró avanzar.
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Mundo Deportivo de España.
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Diario LA PRENSA de Honduras.

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Prensa de Argentina dejó este comentario sobre la eliminación de Portugal y Cristiano Ronaldo en este Mundial 2026.
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La página Invictos de México.
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Diario Olé de Argentina señaló que Portugal fue una de las decepciones de este Mundial 2026.
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Edu Aguirre señaló que está fastidiado por el adiós de su amigo Cristiano, pese a que su país España está en la siguiente fase del Mundial 2026.-
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Cristóbal Soria se burló de la eliminación de Cristiano Ronaldo en la Copa del Mundo.
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David Faitelson: "España elimina a Portugal y despide a Cristiano de los Mundiales".
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