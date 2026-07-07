Señalan "otro robo" de Argentina y polémica tras remontada a Egipto: "Ayudita"

Argentina logró una enorme remontada ante Egipto este martes en octavos de fina y las redes sociales se desataron.
La portada de Diario DIEZ: "ÉPICA HAZAÑA"
Diario Marca de España: "¡Remontada faraónica y polémica de Argentina!".
Mundo Deportivo tras la remontada de Argentina: "Messi faraónico".
Diario AS tras la histórica remontada de Argentina y la actuación de Messi.
Diario Sport: "Argentina sigue siendo Messi y diez más".
Diario Olé de Argentina: "Corazón de campeón: la Selección Argentina pasó del 0-2 al 3-2 en 13 minutos y se metió en los cuartos del Mundial".
Diario Olé en sus redes sociales: Enzo Fernández marcó el gol del triunfo.
TyC Sports de Argentina luego de la remontada: "¡Estamos vivos!"
Clarín: "Con épica, Argentina completó una remontada fenomenal ante Egipto y avanzó a los cuartos".
"Argentina remonta, clasifica a cuartos y Leo termina el partido completamente emocionado".
"Hasta en el día que juega uno de sus partidos más discretos, Messi asiste y anota, reviviendo al Campeón del Mundo".
La FIFA también se pronunció tras el gol de Enzo Fernández en la remontada de Argentina: "De película".
"Messi siempre Messi... una ayudita de la FIFA"
Diario Récord señalaron la polémica en el tercer gol de Argentina: "Los egipcios pedían falta".
Cristóbal Soria: "Callados todos...calladitos todos los que tenían las noticias preparadas y las publicaciones en redes para firmar la eliminación de Su Santidad y de la Selección Argentina... Olvidasteis que estos son Argentinos".
"OTRO ROBO DE INFANTINO Y ARGENTINA. Que no marcaron el penal claro a Salah, lo que derivó en el gol de Argentina".
"Que lo vea todo el mundo. Tras esta falta no pitada, Argentina mete el 2-3 y gana el partido. Esto tras anular el 0-2 a Egipto con una falta similar. Sois una MAFIA".
"Por si no lo sabían, la señal oficial la controla la FIFA. Es ella quien decide qué repeticiones se muestran y cuáles no. Si estaban tan seguros de que no había penal, ¿por qué ocultar esas imágenes? Quisieron evitar el bochorno y el escrutinio público", expresan en redes.
"Si Messi gana este Mundial con el nivel que muestra a los 39 años, Pele y Maradona tendrán que sentarse en otra mesa y dejársela a él..."
"Algunos “bobitos” se detienen para señalar supuestos temas arbitrales y aparentes ayudas a Argentina. Déjense de estupideces. Se van a arrepentir de no apreciar la magnitud de un futbolista llamado Lionel Messi...".
Tomás Roncero: "Lautaro se tira, pita falta y encima tarjeta. Otro Mundial manchado para siempre. Un gran país como es Egipto no se merece semejante atropello. Esto no es fútbol. Puro negocio sin sentimientos"
"¿ERA PENAL? La acción de Alexis Mac Allister sobre el jugador de Egipto antes del 3-2 de Enzo Fernández ya genera polémica".
"Si pitas una debes pitar la otra (en revisión por acción antes de un gol). Pero claro, la segunda era penalti y mortal para Argentina. Ahí está el tema. En ningún lugar del reglamento dice que un penalti debe ser más falta que cualquier otra en otra parte del campo".
"Me resulta increíble que alguien aunque sea de mala broma pueda decir que estos es penal. El gol anulado está correctamente anulado. El pisotón previo es claro. Odio o ignorancia o un cóctel de las dos".