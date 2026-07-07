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Señalan "otro robo" de Argentina y polémica tras remontada a Egipto: "Ayudita"

"Otro Mundial manchado", "Ayudita de la FIFA" y "Otro robo": Indignación en redes tras la remontada de Argentina y esto dicen de la polémica.

Señalan otro robo de Argentina y polémica tras remontada a Egipto: Ayudita
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Argentina logró una enorme remontada ante Egipto este martes en octavos de fina y las redes sociales se desataron.
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La portada de Diario DIEZ: "ÉPICA HAZAÑA"
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Diario Marca de España: "¡Remontada faraónica y polémica de Argentina!".
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Mundo Deportivo tras la remontada de Argentina: "Messi faraónico".
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Diario AS tras la histórica remontada de Argentina y la actuación de Messi.
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Diario Sport: "Argentina sigue siendo Messi y diez más".
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Diario Olé de Argentina: "Corazón de campeón: la Selección Argentina pasó del 0-2 al 3-2 en 13 minutos y se metió en los cuartos del Mundial".
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Diario Olé en sus redes sociales: Enzo Fernández marcó el gol del triunfo.
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TyC Sports de Argentina luego de la remontada: "¡Estamos vivos!"
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Clarín: "Con épica, Argentina completó una remontada fenomenal ante Egipto y avanzó a los cuartos".
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"Argentina remonta, clasifica a cuartos y Leo termina el partido completamente emocionado".
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"Hasta en el día que juega uno de sus partidos más discretos, Messi asiste y anota, reviviendo al Campeón del Mundo".
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La FIFA también se pronunció tras el gol de Enzo Fernández en la remontada de Argentina: "De película".
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"Messi siempre Messi... una ayudita de la FIFA"

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Diario Récord señalaron la polémica en el tercer gol de Argentina: "Los egipcios pedían falta".
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Cristóbal Soria: "Callados todos...calladitos todos los que tenían las noticias preparadas y las publicaciones en redes para firmar la eliminación de Su Santidad y de la Selección Argentina... Olvidasteis que estos son Argentinos".
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"OTRO ROBO DE INFANTINO Y ARGENTINA. Que no marcaron el penal claro a Salah, lo que derivó en el gol de Argentina".
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"Que lo vea todo el mundo. Tras esta falta no pitada, Argentina mete el 2-3 y gana el partido. Esto tras anular el 0-2 a Egipto con una falta similar. Sois una MAFIA".
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"Por si no lo sabían, la señal oficial la controla la FIFA. Es ella quien decide qué repeticiones se muestran y cuáles no. Si estaban tan seguros de que no había penal, ¿por qué ocultar esas imágenes? Quisieron evitar el bochorno y el escrutinio público", expresan en redes.
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"Si Messi gana este Mundial con el nivel que muestra a los 39 años, Pele y Maradona tendrán que sentarse en otra mesa y dejársela a él..."
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"Algunos “bobitos” se detienen para señalar supuestos temas arbitrales y aparentes ayudas a Argentina. Déjense de estupideces. Se van a arrepentir de no apreciar la magnitud de un futbolista llamado Lionel Messi...".
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Tomás Roncero: "Lautaro se tira, pita falta y encima tarjeta. Otro Mundial manchado para siempre. Un gran país como es Egipto no se merece semejante atropello. Esto no es fútbol. Puro negocio sin sentimientos"
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"¿ERA PENAL? La acción de Alexis Mac Allister sobre el jugador de Egipto antes del 3-2 de Enzo Fernández ya genera polémica".
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"Si pitas una debes pitar la otra (en revisión por acción antes de un gol). Pero claro, la segunda era penalti y mortal para Argentina. Ahí está el tema. En ningún lugar del reglamento dice que un penalti debe ser más falta que cualquier otra en otra parte del campo".
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"Me resulta increíble que alguien aunque sea de mala broma pueda decir que estos es penal. El gol anulado está correctamente anulado. El pisotón previo es claro. Odio o ignorancia o un cóctel de las dos".
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